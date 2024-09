Ilie Năstase (78 de ani) a avut o primă reacție după ce în spațiul public au apărut zvonuri privind divorțul său, informație preluată și de bunul său prieten Ion Țiriac (85 de ani).

”Năstase, așa cum îl vedeți dumneavoastră, a fost una dintre cele mai iubite și cele mai urâte personalități din sportul mondial. Veneau 10.000 de oameni să îl aplaude și 10.000 de oameni să-l fluiere. Dar veneau 20.000.

Astăzi e același lucru, e un personaj. Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a spus Țiriac, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu de pe Gsp.ro.

"Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg.

Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție, dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie", a reacționat Ilie Năstase, conform as.ro.

Ilie Năstase e căsătorit cu Ioana (49 de ani), a cincea sa soție, cu care la finalul anului trecut a fost la un pas de despărțire, cei doi preferând să locuiască separat pentru o scurtă perioadă.

