Ilie Nastase, in pragul divortului. Ce prevede contractul prenuptial dintre fostul mare sportiv si sotia sa

"Lucrurile intre mine si Ilie au ramas la fel. Nu m-am gandit la varianta de a ma impaca cu el si de a relua relatia ca sot si sotie, insa am decis, la insistentele lui, sa avem o relatie de prietenie.Am acceptat, am iertat, mai ales ca suntem in post. Am facut-o pentru sufletul meu, mai mult. Dupa ce am depus cererea de divort , lui i-a parut rau si m-a sunat.M-a rugat sa-l iert, iar eu i-am spus ca tot ce imi doresc este sa nu mai fie violent. A fost o prima conditie. El a constientizat ca a gresit si mi-a promis de nenumarate ori ca nu va mai fi violent", a spus Ioana Nastase, pentru Click. Cei doi soti au un contract prenuptial semnat inaintea casatoriei."Degeaba zicea ca o sa imi ia tot, pentru ca exista un contract. El a fost de acord ca tot ce se cumpara in timpul casatoriei, sa am dreptul doar eu.Tot ce este pe Ioana Nastase imi revine. Deci, daca imi retrag divortul este pentru ca iert, nu pentru ca as fi conditionata sa predau Bentley-ul si ce mi-a mai cumparat el", a povestit Ioana Nastase pentru click Divortul de sotia sa ar fi al cincilea pentru Ilie Nastase