Dragoste cu nabadai. Ioana si Ilie Nastase divorteaza, dar petrec Pastele impreuna. "Cum sa-l las singur"

O spune chiar Ioana, care in ianuarie a sunat la numarul de urgenta 112 pentru ca era agresata fizic de fostul mare tenismen."Eu astept termenul de divort, el citatia. Pastele il facem impreuna, cum oare sa-l las singur pe Ilie?!Astept termen in procesul de divort, dar nu-l pot lasa singur in aceasta sarbatoare importantaEl are o relatie foarte frumoasa cu familia mea si chiar este iubit de ei, cu toate ca stiu si ei ce s-a intamplat in iarna. Da, vom fi impreuna, daca suntem in post, trebuie sa iertam. Intre noi s-au mai linistit apele, el si-a mai schimbat comportamentul, eu sunt la fel. Decizia divortului nu ma face sa-mi schimb atitudinea, sunt empatica fata de el", a spus Ioana Nastase pentru click Ilie Nastase are 5 copii, din 3 casnicii.