Făcut mincinos de Ion Țiriac, Ilie Năstase a reacționat: ”Nu mă interesează!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 09:45
Ilie Năstase FOTO Facebook Prosport

Prietenia dintre Ion Țiriac și Ilie Năstase a cunoscut un moment de cumpănă în perioada comunistă, atunci când cei doi foști tenismeni nu și-au vorbit aproape un an.

Astfel, conflictul dintre Ion Țiriac și Ilie Năstase a pornit la Wimbledon 1973, atunci când fostul lider mondial a refuzat să ia parte la o grevă a jucătorilor.

Ilie Năstase s-a justificat spunând că ar fi fost obligat de dictatorul Nicolae Ceaușescu, scuză pe care Ion Țiriac a catalogat-o drept minciună.

”A zis că l-a obligat Ceaușescu să joace, ceea ce a fost o minciună. Ceaușescu habar nu avea despre ce era vorba”, a spus Țiriac.

”Nu mă interesează, să lăsăm în urmă. Eu am jucat că trebuia să joc, atât, restul nu am ce să comentez. Suntem în 2025, hai să uităm prostiile astea”, a reacționat Ilie Năstase, conform iAMsport.ro.

La Wimbledon 1973, Ilie Năstase a fost favoritul numărul 1 al turneului, însă a fost eliminat în optimi, învins de americanul Alexander Mayer, scor 4-6, 6-8, 8-6, 4-6.

