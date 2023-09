Ce cadou i-a făcut Ilie Năstase celei de-a cincea soții. Cei doi nu mai locuiesc împreună

Deși au fost la un pas să se despartă din nou, Ilie Năstase a fost alături de soția sa, Ioana Simion, care a împlinit 48 de ani.

„De ziua mea am fugit puțin de aglomerație și agitație împreună cu Ilie. Așa am simțit noi doi să facem. Suntem acum în Istanbul, la prietena mea pentru câteva zile. Până luni o să stăm la ea. Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine.

Nu am nicio problemă cu această vârstă. Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui”, a declarat Ioana Simion pentru Click!

Ilie Năstase și actuala lui soție nu locuiesc împreună

Ioana Simion și Ilie Năstase au fost de multe ori la un pas de divorț. Ei nu mai locuiesc împreună de câteva luni și fiecare își plăteste chiria separat. Ioana Simion a confirmat că banii nu îi au la comun și se întâlnesc uneori.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă… El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Simion pentru Cancan.