Ilie Năstase, demascat de cea de-a patra nevastă. Ce obișnuia să facă în timpul mariajului cu ea

Ilie Năstase a fost pus la zid de cea de-a patra sa nevastă, de care s-a despărțit acum cinci ani, dar care nu pare să fie împăcată cu relația pe care a avut-o cu fostul mare tenismen.

Brigitte Pastramă, căsătorită acum cu Florin Pastramă, a părăsit România și stă la Dubai.

„Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi. Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el. Când eram măritată cu Ilie eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul. De exemplu, atunci când eram măritată cu Ilie, țin minte că am plecat două săptămâni cu el în Cuba de teamă să nu plece cu o altă femeie pentru că Ilie era foarte curvar. Chiar dacă noi eram căsătoriți el mai umbla și cu alte femei”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click!

Femeia susține că mariajul cu Ilie i-a adus multe frustrări. „Am realizat că singurul lucru care ne rămâne sunt copiii. Atunci când eram măritată cu Ilie eram o femeie frustrată pentru că eram înșelată. Îmi făceam foarte multe intervenții estetice pentru că eu eram în concurență cu alte femei. M-am operat de multe ori pentru că eram înșelată. Atunci când eram cu Ilie nu aveam liniștea pe care o am astăzi. Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi, însă regret că nu i-am arătat lui Ilie calea cea dreaptă în viață”, a mai spus ea.

Ads