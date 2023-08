"Soția lui Ilie Năstase mi-a făcut ochi dulci" Cine a făcut aceste afirmații incredibile

Ilie Năstase a fost un personaj savuros pe terenul de tenis, iar carisma lui l-a ajutat să obțină contracte bănoase.

Ilie Năstase a fost unul dintre primii sportivi care au semnat cu Nike, deși contractul nu a rezistat foarte mult, iar Nasty a devenit ulterior un ambasador al brandului german Adidas.

În cartea sa intitulată Dog Shoe, Phil Knight, fondatorul Nike, a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu Ilie Năstase.

Această întâmplare s-a petrecut în 1972, cu un an înainte de introducerea clasamentului ATP; Năstase fiind primul lider al ierarhiei.

"Am aflat că la câteva ore de mers spre nord, în Seattle, la Rainier International Classic, un jucător de tenis român înflăcărat distrugea fiecare adversar din calea lui și o făcea într-o pereche nou-nouță de Nike Match Points. Românul era Ilie Nastase, alias Nasty, și de fiecare data când trimitea smash-ul sau faimos, de fiecare dată când se ridica în picioare și trimitea un alt serviciu nereturnabil, lumea ne vedea logo-ul.

Phil Knight și Ilie Năstase

Știam de ceva timp ca susținerea sportivilor era importantă. Daca am concura cu Adidas - ca sa nu mai vorbim de Puma și Gola, și Diadora și Head, și Wilson și Spalding, și Karhu si Etonic și New Balance și toate celelalte mărci care au apărut in anii 1970 - am avea nevoie de sportivi de top purtând și vorbind despre marca noastră.

Acum, aveam aici un sportiv de top care purta deja Nike și câștiga în ei. Cat de greu ar putea fi să-l semnezi? Am găsit numărul agentului lui Năstase. Am sunat si i-am oferit o afacere. Am spus ca îi voi da 5.000 de dolari - m-am bâlbâit în timp ce spuneam suma - dacă băiatul lui ar purta lucrurile noastre. A contracarat cu 15.000 de dolari. Cât am urât să negociez! Ne-am înțeles la 10.000 de dolari. Am simțit că sunt jefuit.

Năstase juca un turneu în acel weekend în Omaha, a spus agentul. Mi-a sugerat sa zbor cu hârtiile. I-am cunoscut pe Nasty și pe soția sa, Dominique, o femeie uimitoare, în acea vineri seara, la un restaurant din centrul orașului Omaha. După ce l-am făcut să semneze pe linia punctată, după ce am pus hârtiile în servieta, am sărbătorit. O sticlă de vin, o altă sticlă de vin.

Ilie Năstase și Dominique Grazia, prima soție a lui Ilie Năstase

La un moment dat, dintr-un anumit motiv, am început să vorbesc cu accent românesc și, dintr-un anumit motiv, Nasty a început să mă numească Nasty și, fără niciun motiv, soția sa supermodel a început să facă ochi dulci tuturor, inclusiv mie, și până la sfârșitul nopții, împiedicându-mă în camera mea, m-am simțit ca un campion de tenis, un magnat și un rege.

M-am întins in pat si m-am uitat fix la contract. Zece mii de dolari, am spus cu voce tare. Zece. Mii. Dolari. A fost o avere. Dar Nike avea un sportiv celebru în portofoliu".