Ilie Năstase este general în rezervă și nu vrea să renunțe la haina militară.

Criticat de ministrul Apărării după ultimul scandal în care a fost implicat, fostul mare tenismen a făcut dezvăluiri despre pensia sa.

Ilie Năstase a jignit o jurnalistă, după ce aceasta i-a cerut un punct de vedere în legătură cu faptul că a fost prins din nou băut la volan.

"Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligaţia ca în permanenţă să pună în acord felul în care se raportează la ceilalţi cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător pentru ceea ce a realizat ca sportiv, nu sunt de acord în schimb cu comportamentul. Nu sunt un mare fan al comportamentului inadecvat indiferent de poziţia în stat sau recunoaşterea mondială sau internaţională. Nu este onorant pentru orice om un astfel de comportament", a afirmat Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, la Digi24.ro, despre Ilie Năstase.

Fostul mare tenismen și-a recunoscut vina și este dispus să renunțe la pensia militară.

"Admit că am greșit față de acea jurnalistă și-mi cer public scuze. Însă nu văd vreo legătură cu modul în care am fost avansat de un fost șef de stat la gradul de general în urmă cu câțiva ani buni. Desigur, actualul ministru al Apărării este liber să facă ce declarații dorește. Și eu spun destule și mă aventurez uneori în domenii care nu țin neapărat de pregătirea mea strictă. Însă în chestiunea care mă privește direct nu găsesc niciun fel de necunoscute.

Am fost copil de trupă de la vârsta de șapte ani. Nu știu despre alții cum și-au început cariera, dar la mine totul a început încă din copilărie. Eu am făcut istorie la clubul Armatei. Anii au trecut și m-am mândrit mereu cu uniforma militară.

Am fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel. Și am primit o pensie de 1.345 de lei! Toată lumea sare la gâtul meu că asta este o pensie specială. Dacă asta este considerată o pensie specială și încurcă pe cineva, sunt gata să renunț la ea.

Dacă ministrul Apărării îmi va cere asta, sunt gata să o dau înapoi! Dar nu și uniforma militară! Pe asta, nu! Și lumea trebuie să știe că, chiar dacă am fost avansat și am primit gradul de general, pensia nu mi s-a modificat. Mi s-a explicat că, fiind avansat la modul excepțional, voi beneficia doar de grad, nu și de bonificațiile sale materiale. M-am mirat, dar după ce am primit anumite explicații, am acceptat situația.

Am vorbit deja cu soția mea și am rugat-o ca atunci când voi muri și voi fi dus la cimitir să mă îmbrace în uniforma de general. Aceasta este pentru mine cea mai mare cinste, să port haina militară! Am stabilit aceste detalii de ceva vreme", a spus Ilie Năstase pentru playtech.

Polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 1.305 lei și i-au suspendat carnetul de conducere pentru 90 de zile fostului sportiv pentru că a fost prins băut la volan.

Alcoolemia lui Ilie Năstase era de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

