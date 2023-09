Ioana Năstase, despre relația zbuciumată cu Ilie Năstase: "Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă…"

Ilie Năstase nu locuiește împreună cu soția lui, Ioana. Cei doi au decis că e mai bine să stea fiecare în altă casă.

Ioana Năstase a declarat că soțul ei este o fire mai libertină și că e mai bine să nu locuiască împreună.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan.

Ioana Năstase este a cincea soție a fostului mare jucător. Cei doi au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri, iar Ioana chiar a depus o dată actele de divorț.

