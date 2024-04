Ilie Năstase rupe tăcerea: "În România mă consider sărac"

Mai multe vedete internaționale ca Boris Becker, fondatorul Nike, Phil Knight, Rafael Nadal, Toni Nadal, Billie Jean King, Bjorn Borg și Jimmy Connors sunt în distribuția documentarului „Nasty” care va arăta părți din viața spectaculoasă a primului număr unu mondial, Ilie Năstase.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane... te sperii.

Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea. Dar mai importantă e sănătatea.

Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm,” a punctat Ilie Năstase a declarat Ilie Năstase, într-un dialog cu Mihai Morar.