Ilie Năstase arată cu degetul spre vinovații din cazul Simonei Halep: "Au tărăgănat-o așa, dă-i, dă-i"

Simona Halep este suspendată de aproximativ 11 luni, după ce a fost depistată pozitiv cu substanța Roxadustat ca urmare a unui test antidoping efectuat la US Open 2022.

Ilie Năstase este de părere că avocații Simonei Halep ar fi trebuit să fie mai insistenți pentru ca românca să fie judecată mai repede. Sportiva noastră încă așteaptă un verdict în ceea ce privește situația ei.

„E greu. Eu când am fost acuzat, atunci, de rasism, a doua zi, împreună cu domnul Țiriac ne-am urcat în avion, am mers direct la Londra și ne-au judecat a doua zi. Eu cred că avocații Simonei au ținut așa prea mult, nu s-au dus peste ei. Sunt niște judecători internaționali și dacă nu te duci acolo… Și au tărăgănat-o așa, dă-i, dă-i, dă-i… N-au știut, nici nu au spus clar ce s-a întâmplat, nu se știe. Au ținut-o așa de un an. Zilele trecute s-a făcut un an (n.r. de la ultimul ei meci la US Open)! Și e tânără, adică… Că toată lumea spune că e numărul 1000… Lasă, domn’e, mia! Când ești numărul 1, îți revii repede, stai liniștit!

(n.r. deci o vedeți revenind) O văd revenind și puternică! Tot ceea ce s-a întâmplat o să o facă și mai puternică!”, a spus Ilie Năstase, în cadrul emisiunii Așa-i în tenis cu Irina Fetecău, difuzată de prosport.ro.

