Ilie Năstase știe unde vrea să ajungă Sorana Cîrstea cu rezultatele din America

Sorana Cîrstea este cea mai în formă jucătoare de tenis din România la ora actuală, ajungând în sferturile de finală atât la Indian Wells, cât și la Miami, cele două mari turnee americane din luna martie.

Parcursul ei l-a impresionat inclusiv pe Ilie Năstase, care vede un potențial ridicat în privința ei, care ar putea să o ducă până în Top 10 WTA.

„Are rezultate foarte bune în acest an, deşi nu am văzut multe meciuri. Cred că vrea să meargă spre Top 10, să vedem dacă poate să urce aşa mult. Nu este târziu, la vârsta ei are o mare experienţă, a jucat multe turnee, totul este posibil.

Sunt foarte multe jucătoare din circuit foarte bune, s-au echilibrat valorile în partea superioară, după părerea mea. Măcar să bată din alea primele câteva şi uşor-uşor o să urce în clasament, dacă o ţine tot aşa”, a declarat Ilie Năstase pentru Fanatik.

Sorana va juca în sferturi la Miami, contra bielorusei Arina Sabalenka, numărul doi mondial.