Soția lui Ilie Năstase recunoaște: ”E terminat, e leșinat când mă vede. Sare pe mine, începe să mă tragă de păr”

Ioana, a cincea soție a fostului lider mondial din tenis, Ilie Năstase, e o mare pasionată de echitație și este foarte atașată de calul său, Cezar, pe care l-a primit cadou chiar de la Nasty.

„Calul e din nou la Brașov, l-am dus înapoi. Am simțit că acolo e locul lui. E o pădurice acolo, într-o zonă frumoasă, relaxantă. E terminat, e leșinat când mă vede. Sunt ca și oamenii, foarte inteligenți. Când ajung și-l strig, de la distanță, se bucură. Cunosc deja chimia dintre noi. Sare pe mine, începe să mă tragă de păr. Deja are patru ani.

E un pic mai periculos, necastrat. E imprevizibil. Anul trecut am avut un incident, m-a aruncat, am avut de tras cu coloana. Mă duceam și nepregătită. Mai mult am alunecat, aveam o costumație puțin neadecvată. Se mai întâmplă, cădem, ne ridicăm. Dar îmi place foarte mult echitația”, a declarat Ioana, conform Cancan.ro.