Ilie Năstase, evacuat din complexul lui Ion Țiriac, unde acumulase datorii mari la întreținere

Ilie Năstase și soția sa Ioana s-au mutat cu chirie într-o vilă din Otopeni, după ce au fost evacuați din complexul "Stejarii", pe care îl deține miliardarul și bunul său prieten Ion Țiriac.

"Ne mutăm în casă nouă. O locuință din zona Otopeni, cu trei niveluri. Este foarte spațioasă, are trei băi, livingul este foarte mare plus bucătăria, după care la etajul unu sunt patru dormitoare, iar sus este mansarda, care este imensă, este cât toată casa. Momentan am ales să locuim câteva luni cu chirie în ea, pentru că vrem să vedem dacă ne acomodăm sau nu. Așa am vorbit cu proprietarul locuinței despre acest aspect și nu s-a opus deloc.

Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță", a declarat Ioana Năstase, pentru Click!.

Conform prosport.ro, lui Ilie Nătase nu i-a fost prelungit contractul, deoarece acumulase datorii mari la întreținere.

Ioana Năstase este a cincea nevastă a lui Ilie Năstase.