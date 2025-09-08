Ilie Nastase dezvaluie cel mai mare secret al lui Tiriac

Ilie Nastase a dezvaluit, sambata seara, cel mai mare secret al prietenului sau, Ion Tiriac.

Cu putin timp in urma, Tiriac anuntase ca pregateste o surpriza uriasa pentru tenisul mondial - schimbarea culorii mingilor - insa a refuzat sa dea detaliul cel mai important, anume noua nuanta pe care o va folosi.

Nastase si-a dat de gol fostul coechipier din echipa de Cupa Davis dezvaluind ca mingile vor avea culoarea albastru electric.

"Tiriac face o incercare cu zgura albastra la Madrid, sa vedem care vor fi reactiile dupa turneu. El vrea sa faca si mingea de tenis tot albastra, am inteles ca asa se vede mai bine la televizor", a sustinut Nastase la Realitatea TV.

Ion Tiriac a anuntat anterior ca, dupa ce a schimbat culoarea suprafetei de joc de la Madrid, vrea sa schimbe si culoarea mingilor folosite in tenis.

Rugat sa dea mai multe detalii, miliardarul a spus doar ca primele teste au iesit foarte bine iar culoarea este una "electrica".

"Va spun un secret: lucrez cu firma Dunlop la o minge, la culoarea mingii, pentru ca eu cred in acest proiect. Culoarea mingii se poate imbunatati sa se vada si mai bine! Prima serie a iesit, e o culoare mai electric, una mai tare decat acest galben" - Ion Tiriac.

Schimbarile propuse de Tiriac in tenisul mondial vin pentru a ajuta televiziunile care transmit acest sport, romanul dorind sa implementeze o cromatica care sa asigure o vizibilitate mult mai buna pentru telespectatori.

M.D.

Ads