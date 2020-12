"Sa facem turul lumii cu avionul lui. Si sa luam si niste fete in avion." Planul nebun pus la cale de Ilie Nastase si Ion Tiriac

Cei doi s-au pus in principiu de acord."Eu si Ion Tiriac avem multe amintiri traite impreuna. Am vorbit despre un proiect, este ideea mea, sa facem un tur al lumii la toate turneele la care am jucat, cu avionul lui.Eu am glumit: Sa luam si niste fete in avion.Dar el mi-a spus: Vezi ca esti insurat, Nastase, potoleste-te. Acum, cand fiecare si-a facut treaba pe felia lui, vrem sa mergem relaxati, fara presiune de tenis.Pe timpuri era asa greu, trebuia sa iei viza pentru fiecare turneu, aveam niste presiuni pe care jucatorii din afara nu le aveau", a declarat Ilie Nastase la emisiunea "Reteaua de idoli".Ideea lor s-ar putea sa nu-i pice prea bine proaspetei sotii a lui Nastase.La 70 de ani, fostul tenismen s-a casatorit a cinea oara. El este primul lider ATP din istoria tenisului.CITESTE SI: