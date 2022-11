Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a criticat vineri, 18 noiembrie, comportamentul scandalos al generalului Ilie Năstase.

Ministrul Apărării a subliniat, la Interviurile Digi24.ro, că îi aprecizază calitățile sportive ale fostului tenismen, dar că nu este de acord cu comportamentul său. Angel Tîlvăr a adăugat că, prin insultele aduse unui jurnalist al postului TV, Năstase dezonorează Armata Română.

”Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligația ca în permanență să pună în acord felul în care se raportează la ceilalți cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător și am apreciat întotdeauna ceea ce a reprezentat domnul Ilie Năatse pentru România din punct de vedere sportiv. Maniera în care domnia sa a devenit general este o manieră care poate suferi discuții sau poate suferi analize. O să am o discuție cu colegii de la minister despre asta. În maniera în care noi colaborăm și analizăm lucrurile, putem găsi un format în care să luăm în discuție acest lucru, care nu ține neapărat de regulamente, ci ține dorința noastră de a păstra imaginea unei instituții fundamentale a statului român la cele mai înalte standarde. Nu vă ascund că încrederea de care se bucură Armata accentuază efectul exceselor pe care unii dintre noi le-ar putea face, motiv pentru care mă preocupă acest lucru”, a declarat Angel Tîlvăr.

Ministrul Apărării a precizat că va analiza atent întreaga situație și se va gândi la sancțiuni.

”Nu sunt un mare fan al comportamentului inadecvat indiferent de poziția în stat sau recunoașterea mondială sau internațională. Nu este onorant pentru orice om un astfel de comportament”, mai spus Tîlvăr.

Ilie Năstase a avut ieșiri publice nervoase după ce a rămas fără permis, fiind prins din nou băut la volan.