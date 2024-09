Ce pensie încasează Ilie Năstase după recalculare: "Înseamnă că atât merit"

Pensionarii au primit deciziile de recalculare. Unii se bucură de majorări, dar nu toţi au motive de bucurie.

Există destui pensionari care au primit în septembrie pensii mai mici în comparaţie cu cele trecute în deciziile de recalculare.

Ilie Năstase (78 de ani) spune că pensia lui nici nu s-a mărit, nici nu a scăzut. Primul lider ATP din istoria tenisului are o pensie mică, de 1435 de lei.

Nasty nu a primit nicio înștiințare legată de recalcularea pensiei.

„1435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase pentru sportpesurse.ro.

„Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară, la superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare. Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1435. Înseamnă că atât merit!”, a mai spus Ilie Năstase.

