Ilie Năstase, declarație controversată despre Serena Williams: "Gata, că nu mai iau viză"

La 43 de ani, Serena a ales să testeze un medicament GLP-1 pentru a-și gestiona greutatea, iar rezultatele au fost remarcabile: „Mă simt minunat”, a mărturisit sportiva. „Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mental”.

Campioana a explicat că provocările legate de greutatea sa au început după nașterea primei fiice, Alexis Olympia, în 2017. În ciuda antrenamentelor intense și a unei alimentații echilibrate, ea nu reușea să ajungă la greutatea dorită.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent de ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam”, a spus Serena, amintind de frustrarea resimțită.

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira River, în august 2023, Williams a decis să încerce o abordare diferită. Ea a apelat la compania Ro pentru un tratament GLP-1 și a început să se documenteze temeinic înainte de a începe.

„Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă. Nu mă băga, mă iau ăia prin America… Gata, că nu mai iau viză, lasă-mă în pace”, a spus Ilie Năstase, în cadrul unei conferințe de presă.

