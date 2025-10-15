Ioana Năstase, a cincea soție a fostului mare tenismen Ilie Năstase, a depus în această vară actele pentru divorț. După un mariaj de cinci ani, Ioana Năstase a solicitat separarea la Judecătoria Constanța.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat Ioana Năstase la vremea respectivă.

„La mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a mai spus ea, precizând că e dispusă să ceară și un ordin de protecție.

Ioana Năstase a revenit asupra subiectului, oferind detalii despre bunurile fostului lider mondial.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună.

Asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie.

Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu, lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a explicat Ioana Năstase, pentru cancan.ro.

