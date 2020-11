Ilie Nastase, in continuare cel mai bun tenismen de la Turneul Campionilor

Nastase (74 ani) a castigat de patru ori competitia care incheie sezonul in circuitul profesionist masculin, in 1971, 1972, 1973 si 1975.Cehul Ivan Lendl are al doilea procentaj la ATP Finals dupa Nastase, 79,6% (39 victorii, 10 infrangeri), podiumul fiind completat de elvetianul Roger Federer , cu 77,6% (59 victorii, 17 esecuri). In top 5 se mai afla germanul Boris Becker, 73,5% (36-13), si sarbul Novak Djokovic, 72% (36-14).Tragerea la sorti pentru editia din acest an a competitiei (Nitto ATP Finals) va avea loc joi, de la ora 18:45 (ora Romaniei), cei opt jucatori calificati pentru turneul de la Londra fiind Novak Djokovic (Serbia), Rafael Nadal (Spania), Dominic Thiem (Austria), Daniil Medvedev (Rusia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alexander Zverev (Germania), Andrei Rublev (Rusia) si Diego Schwartzman (Argentina), care vor fi impartiti in doua grupe, Tokyo 1970 si Londra 2020.Se cunosc si sapte din cele opt perechi de dublu: Mate Pavic (Croatia)/Bruno Soares (Brazilia), Rajeev Ram (SUA)/Joe Salisbury (Marea Britanie), Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania), Marcel Granollers (Spania)/Horacio Zeballos (Argentina), Wesley Koolhof (Olanda)/Nikola Mektic (Croatia), John Peers (Australia)/Michael Venus (Noua Zeelanda) si Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia).Ultima echipa va fi decisa saptamana aceasta, dintre Jurgen Melzer (Austria)/Edouard Roger-Vasselin (Franta) si Jamie Murray/Neal Skupski (Marea Britanie).Tragerea la sorti la dublu nu va fi efectuata pana cand nu se vor cunoaste toti participantii. Grupele vor purta denumirile Bob Bryan, respectiv Mike Bryan, in semn de respect fata de valorosii frati gemeni americani, retrasi recent din activitate.Turneul se va desfasura in perioada 15-22 noiembrie, in Arena O2 din Londra.Anul trecut, Stefanos Tsitsipas l-a invins in finala de simplu pe Dominic Thiem cu 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4), iar titlul de dublu a revenit perechii franceze Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, dupa 6-3, 6-4 in finala cu Raven Klaasen (Africa de Sud)/Michael Venus (Noua Zeelanda).