Ilie Nastase, inclus intr-un top de senzatie de englezi

Ilie Nastase a fost inclus intr-un top neobisnuit al spectatorilor de la Wimbledon.

Aparitia lui Nastase in "Top 10 spectatori de la Wimbledon" realizat de "The Tennis Space" este surprinzatoare intrucat ea dateaza din perioada in care "Nasty" era jucator.

Episodul care i-a determinat pe englezi sa-l includa in topul spectatorilor datoreaza din 1974, cand Nastase a luat o umbrela din tribuna dupa ce incepuse sa picure.

"Talentatul roman Ilie Nastase juca impotriva americanului Dick Stockton intr-un meci din turul patru cand cativa stropi au inceput sa cada. Un adevarat show-man, Nastase s-a uitat in jur, iar apoi un spectator i-a oferit o umbrela, pe care a tinut-o in timp ce se pregatea sa reia jocul", a scris sursa citata.

Ilie Nastase are o companie de top in aceasta ierarhie facuta de englezi. Printre altii, in top se mai regasesc Regina Angliei Elizabeth II, Bill Clinton si Pierce Brosnan (James Bond).

