Ilie Năstase, jigniri grosolane în direct, la TV: " Este un escroc care nu se spală. E murdar la gură" VIDEO

Fostul tenismen a intrat în direct la Realitatea Sportivă pentru a-și spune părerea legată de succesul obținut de Emma Răducanu la US Open.Năstase a luat foc în momentul când și-a dat seama că în studio se află și jurnalistul Grigore Cartianu.Cei doi au mai avut un schimb dur de replici în luna februarie a acestui an.„Nu intru! Văd că aveți un personaj acolo, nu discut. Doi neuroni are el, nu eu! Întrebați-l pe el, se pricepe și la tenis, și la fotbal, și la politică. Eu nu știu ce a făcut omul ăsta în viața lui, eu știu ce am făcut. Este un escroc care nu se spală. E murdar la gură, de ce îl aduceți? Eu să mă împac cu ăsta? Doamne ferește!”, a spus Ilie Năastase la Realitatea Sportivă.