Reactia lui Ilie Nastase dupa gestul superb al ATP

Ilie Nastase a reactionat dupa ce ATP a anuntat ca il va omagia pe fostul sportiv roman la Turneul Campionilor din acest an.

"Nasty" se declara incantat de ideea de a da numele unei grupe de la intrecerea din finalul acestui sezon.

"Ma onoreaza aceasta decizie a celor de la ATP. Am castigat patru turnee la rand, am jucat cinci finale. Cred ca sunt pe locul trei in topul celor care au castigat de cele mai multe ori acest turneu. Nu conteaza de cate ori castigi, Stan Smith da numele celeilalte grupe si a castigat o singura data. Si pe timpul meu se dadea numele jucatorilor care au castigat inaintea noastra", a declarat Nastase pentru ProSport.

Ilie Nastase, omagiat la Turneul Campionilor: Anuntul oficial al ATP

ATP a anuntat marti ca grupele de la Turneul Campionilor au fost redenumite, purtand numele unor fosti mari sportivi.

Grupa A de la simplu se va numi in 2015 Grupa Stan Smith, in onoarea primului castigator al Turneului Campionilor.

Grupa B se va numi Ilie Nastase, onorandu-l astfel pe romanul care a castigat competitia de patru ori in prima parte a anilor '70.

