Sotia lui Ilie Nastase a fugit la manastire dupa ce a fost batuta de fostul mare tenismen

In varsta de 45 de ani, Ioana nu exclude insa o impacare cu fostul mare tenismen."Suntem in relatii bune, civilizate, suntem doi oameni maturi. Eu acum sunt la Prislop, Ilie este la Bucuresti. Ma intreaba daca sunt bine, si eu pe el la fel.Tinem legatura, vorbim.Iau in calcul o impacare cu Ilie. Relatia dintre noi este una buna acum. Discutam, ne intrebam ce facem, suntem bine", a spus Ioana Nastase, pentru Antena Stars.Ajuns la 70 de ani, Ilie Nastase este casatorit pentru a cincea oara.CITESTE SI: Reactia lui Ilie Nastase dupa ce sotia a sunat la 112 pentru a reclama un conflict violent: "Ce a aparut? Ca mi-am batut sotia?"