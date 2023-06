Ilie Sarbu, despre SIE: Intr-o institutie in care lucrurile merg bine, nu mai esti tentat sa vii cu mari schimbari

Senatorul PSD Ilie Sarbu, vicepresedinte al comisiei speciale pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SIE, sustine ca in aceasta institutie lucrurile merg bine si ca "nu mai esti tentat sa vii cu mari schimbari".

Intrebat in legatura cu numirea noului sef SIE de catre presedintele Traian Basescu, Sarbu a precizat: "Cred eu ca presedintele are posibilitatea sa discute cu prim-ministrul sa cada de acord asupra unei propuneri".

Intr-o declaratie pentru Stiripesurse.ro, senatorul social-democrat a mentionat ca nu s-a mai vorbit despre subiectul noului sef SIE "dintr-un motiv foarte simplu".

"Intr-o institutie in care lucrurile merg bine, nu mai esti tentat sa vii cu mari schimbari. Sigur, daca ne gandim ca la SRI s-a facut numire si trebuie facuta si aici pot sa fiu de acord cu lucrul acesta, dar activitatea merge foarte bine, nu a iesit niciun fel de scandal in toata perioada aceasta de interimat, nici macar o aluzie ca s-ar fi implicat politic Serviciul in vreo situatie sau alta.

(...) In mod formal sigur ca poate s-ar impune un nou director, dar in mod practic conducerea este asigurata de un profesionist pe care il cunoaste toata lumea. Este si o chestiune de alegere a presedintelui, daca doreste sau nu doreste sa faca lucrul acesta. (...) Deci presedintele se opreste asupra unei numiri si merge cu ea in CSAT si daca intruneste votul CSAT-ului, ca e suficient un vot si cade, atunci vine in Parlament", a mai sustinut senatorul PSD.

Cand va pune Iohannis un nou sef la SIE

Marti seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis a spus ca va face "cu siguranta in urmatoarele luni" o propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe.

In prezent, directorul SIE este generalul Silviu Predoiu, interimar dupa demisia lui Teodor Melescanu, in luna septembrie 2014.

