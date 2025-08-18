Ilinca Vandici vorbește sincer despre depresie și echilibru emoțional: „Este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică de vindecare”

Ilinca Vandici a ales să vorbească deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre cum a reușit să-și găsească echilibrul emoțional. Vedeta a explicat că nu întotdeauna putem să ne descurcăm singuri și că terapia poate fi un sprijin real.

Chiar dacă publicul o știe ca pe o persoană plină de energie și zâmbitoare, Ilinca a recunoscut că în spatele aparențelor au existat perioade grele. Depresia postnatală a fost un astfel de moment, însă terapia și introspecția au fost aliați importanți în drumul său spre vindecare.

Cum a trecut Ilinca Vandici peste depresie

Un instrument care i-a oferit o perspectivă nouă este Theta Healing, pe care o combină cu terapia clasică: „Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine. Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a povestit Ilinca pentru Viva.

La 39 de ani, vedeta se simte împăcată și optimistă și vorbește despre cât de important este să normalizăm discuțiile despre sănătatea mintală. Ea încurajează oamenii să meargă la psiholog atunci când simt că trec printr-o perioadă dificilă.

„Exact, depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia și anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate. De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoasă este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a adăugat ea.

