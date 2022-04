Ilinca Vandici a făcut dezvăluiri interesante despre viața sa.

Invitată la Kanal D, prezentatoarea tv și-a spus părerea despre bărbatul ideal și a povestit despre relațiile de iubire pe care le-a avut.

Ilinca Vandici este căsătorită din 2017 cu Andrei Neacșu, fiul viceprimarului din comuna Tunari, județul Ilfov.

În trecut, ea a trăit o poveste de dragoste și cu Ciprian Marica, fotbalist al naționalei în acea vreme.

"Dacă eu conduc un anumit tip de mașină, dacă eu îmi permit un anumit timp de apartament, ce ar putea să mă atragă la un bărbat care nu-și permite lucrurile astea?!Care e viziunea lui asupra vieții? Dacă el până la vârsta respectivă, nu-și permite să aibă o emisiune mai șmecheră decât a mea, o casă mai frumoasă ca a mea, de ce l-aș putea aprecia.

Eu am iubit omul întotdeauna, nu m-au interesat banii. Am avut relații cu milionari, nu m-am ales cu nicio vilă, cu nicio piscină, da,m-am ales cu 2-3 gentuțe de firmă și un colier cu diamante. Nu am căutat niciodată să am relații cu bărbați cu bani, s-a întâmplat. Asta a fost soarta, am atras", a spus Ilinca Vandici la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

