Ilinca Vandici a rămas fără bijuterii. Hoții i-au furat inelul de logodnă în aeroport. "Îmi vine să plâng"'

Vacanța s-a terminat cum nu se putea mai prost pentru Ilinca Vandici.

Vedeta a fost la Dubai împreună cu familia, dar la întoarcerea în România ea a observat că îi lipsesc mai multe bijuterii.

Hoții i-au luat și inelul de logodnă primit în dar de la soțul său.

Ilinca Vandici a anunțat totul pe Instagram.

"Mi-au furat inelele. Îmi vine să plâng! De ieri îmi vine să plâng! Am greșit eu! A fost greșeala mea! Am pus săculețul cu toate inelele mele cu diamante, inclusiv verigheta, în bagaj. Am zis că le pun pe degete, după care am zis că e drum lung și mi se umflă degetele și le-am băgat într-un săculeț și l-am pus în bagajul de cală.

Bagajul nu l-am închis, nu l-am sigilat. Am ajuns acasă, am deschis bagajul și săculețul unde erau doar inelele prețioase era rupt. Mai aveam alte două cutii de bijuterii care erau deschise, nu erau atât de prețioase, erau și ele prin bagaj, dar săculețul era gol. Toate inelele mele au dispărut, m-am panicat foarte tare, m-am supărat foarte tare, dar am zis asta e. Ideea este că nu poți face absolut nimic.

M-am apucat de despachetat și surpriză! Mi-am găsit verigheta și un singur inel. Pe celelalte le-au luat, dar astea erau cumva căzute. Cred că în grabă când le-au luat, verigheta și un inel cu safir au căzut. Am fost super fericită că măcar pe astea le-am găsit. Inelul de logodnă nu este, inelul cu floare nu este, inelul cu piatra lunii nu este. Mă rog, nu mai contează! Fiți atenți când călătoriți, nu știu dacă pe aeroportul din România sau pe aeroportul din Dubai", a spus Ilinca Vandici pe Instagram

Căsătorită cu Andrei Neacșu, Ilinca Vandici a trăit o poveste de dragoste și cu Ciprian Marica.

Cei doi au fost aproape de căsătorie, însă pânî la urmă totul s-a rupt și ei au ales un alt drum în viață

Ads