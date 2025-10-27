Ilinca Vandici, într-o nouă relație? Prezentatoarea TV a fost surprinsă alături de presupusul ei iubit

În 2023, Ilinca Vandici a confirmat public despărțirea de Andrei Neacșu. Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiat, Zian. Prezentatoarea TV a fost discretă în privința motivelor divorțului, dar a subliniat constant că relația lor ca părinți rămâne armonioasă.

De la separare, Ilinca Vandici nu și-a făcut publică viața amoroasă și nu a fost asociată cu nicio relație. Recent, însă, vedeta a fost surprinsă în compania unui presupus partener, Bogdan Boitor, fiul fostului primar al localității Asuaju de Sus, Vasile Boitor. Paparazzii cancan.ro au surprins-o pe Ilinca însoțită de Bogdan și de fiul ei, Zian, în drum spre aeroport.

Bogdan Boitor a avut și implicări în politică, candidând pentru un loc în Camera Deputaților, fără a obține suficiente voturi pentru a ajunge în Parlament. Până în prezent, Ilinca Vandici nu a confirmat oficial dacă relația cu el este una romantică.

Ce relația este acum între Ilinca Vandici și fostul soț

Despre despărțirea de Andrei Neacșu, Ilinca a vorbit deschis, recunoscând dificultatea momentului.

„E normal ca o separare să fie dureroasă și e foarte sănătos să accepți acea stare, acele emoții, să le înțelegi, nu să disimulezi… Disimularea îți poate aduce posibilitatea să te scoți din starea care nu-ți place pentru un timp, însă acea stare nu dispare, rămâne acolo cu tine oriunde te-ai duce și orice ai face. Ba, mai mult, poți chiar să o îngropi, dar asta te va duce la îngreunarea bagajului cu emoții reprimate și, la un moment dat, când poate te aștepți cel mai puțin, ele vor ieși toate la suprafață”, a declarat ea pentru VIVA!

Ads

Ilinca Vandici a subliniat că fostul ei soț este activ implicat în viața lui Zian, alături de bunici.

„În ceea ce ne privește, Andrei e prezent în viața copilului, bunicii paterni și mama mea, de asemenea, și da, am apelat și la ajutorul unei bone pentru momentele în care e necesar. În majoritatea timpului, sunt alături de copilul meu, și e minunat să fie așa. Am fost și sunt prezentă fizic, emoțional, spiritual în viața lui și ne bucurăm împreună de toate etapele evoluției sale. Ne-am creat amintiri superbe, ritualuri, momente frumoase și ne trăim viața în armonie, iubire și înțelegere.”

De asemenea, ea a explicat că deciziile legate de Zian sunt luate împreună cu Andrei și comunică împreună pentru binele copilului: „Cum am mai spus, rămânem părinții lui Zian și bineînțeles că vom fi mereu alături de el. Cred că este o perspectivă sănătoasă și matură din care am acționat și vom acționa în continuare în ceea ce privește viața copilului nostru. Am și declarat la momentul anunțului divorțului că ne veți mai vedea împreună din postura de părinți și cred că așa e normal și înțelept, nu mi se pare nimic ieșit din comun în asta. Bineînțeles că deciziile în ceea ce-l privește pe Zian sunt discutate, analizate și luate de comun acord. Și tocmai pentru că Zian are deja 6 ani și jumătate, el e cel care în marea majoritate a timpului decide și alege ce vrea să facă, unde vrea să meargă, dar mereu îl îndrum și vorbim”, a mai spus prezentatoarea.

Ads