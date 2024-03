Ilona Brezoianu, despre relația cu Florin Ristei: “Chimia dintre noi nu se poate explica”

Colegi la Neatza, prieteni buni în afara platourilor de filmare, de la Antena 1, Florin Ristei și Ilona Brezoianu sunt și parteneri la cel mai popular show de transformări din peisajul TV, Te cunosc de undeva!

Cei doi se află la a doua participare și speră ca de data aceasta să câștige.

"Cred că am acceptat să participăm din nou pentru că ne-a plăcut foarte mult amândurora şi am rămas cu restanțe. E un proiect care nu are cum să nu te dezvolte ca artist. Eu învăț să cânt din ce în ce mai bine şi chiar să conturez personaje diverse. Cred că acest proiect se mulează foarte bine pe laturile noastre artistice. Dacă ești actor sau cântăreț, n-are cum să nu-ți placă Te cunosc de undeva!. Cât despre victorie, ar fi ipocrit să spun că nu ne dorim, mai ales că am pierdut la mustață data trecută. Acum, însă, e un sezon mult mai dificil, din toate punctele de vedere", a declarat Ilona.

"Chimia dintre noi nu se poate explica. Pur şi simplu o simți cu anumiți oameni. Simți că ești pe aceeași lungime de undă cu ei. De la felul în care comunici până la felul în care lucrezi şi cât de bine poți evolua lângă anumite persoane. Eu cred că pe noi aceasta întâlnire ne-a ajutat să ne dezvoltăm reciproc şi să învățăm unul de la altul. Eu învăț de la Florin să cânt mai bine şi să mă simt bine atunci când fac asta, iar el de la mine cred că fură dezinvoltura cu care eu fac lucrurile. Cred că e important să te simți liber lângă un partener cu care creezi ceva artistic", a mărturisit Ilona Brezoianu pentru OK Magazine!

"Chiar dacă îi zice chimie, nici eu nu cred că se poate explica 100%. Tocmai ăsta e şi farmecul. Unii oameni doar își potrivesc energiile şi sunt dispuși să fie cât se poate de naturali, știind că asta nu-l va deranja cu nimic pe cel de lângă. Cred că e super important să te simți relaxat în preajma unui om şi să nu-ți fie teamă să fii tu. Şi oricum, e destul de rară, mai ales între sexe opuse", a completat Florin Ristei.