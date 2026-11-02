Primăria Capitalei investește aproape 2 milioane de lei în decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă. Cine se poate înscrie la licitație

Autor: Olivia Andrei
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 12:01
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Primăria Capitalei investește aproape 2 milioane de lei în decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă. Cine se poate înscrie la licitație
Târg de Crăciun București FOTO Facebook/ Primăria Municipiului București

Compania Iluminat Public anunță pe SEAP licitație pentru decorațiuni destinate iluminatului festiv în valoare de 1.996.600 lei.

Contractul vizează achiziționarea a 745 de echipamente electrice tip perdea cu LED-uri pentru uz exterior, interconectabile, inclusiv cablurile de alimentare cu rectificator de tensiune.

Echipamentele au dimensiuni cuprinse între 200 x 250 cm și 230 x 350 cm, cu cel puțin 55 de leduri. La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (80%), gradul de protecție (10%), termenul de livrare (10%).

Ofertanții trebuie să prezinte lista principalelor livrări efectuate în ultimii trei ani, din care să rezulte că au furnizat produse similare în valoare cumulată de minimum 1.900.000 lei fără TVA, în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 10 noiembrie.

Pe 28 octombrie, Primăria Capitalei informa că un număr de șase milioane de luminițe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei, iar compania municipală Iluminat Public București a început deja să monteze instalațiile pe care le deține în depozite.

Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției și va dura până în ianuarie, după Sf. Ion.

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