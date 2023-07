Cele mai noi imagini din satelit ale taberei Wagner din Belarus. ”Nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru NATO”

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) a publicat imagini din satelit ale bazei Wagner de lângă Osipovici, în regiunea Mogilev din Belarus, realizate de Maxar Technologies pe 23 iulie.

Potrivit analiștilor institutului, în imagini sunt sute de mașini, camioane mici și aproximativ 35 de semiremorci.

Canalul de telegramă Gayun din Belarus, care urmărește mișcarea echipamentelor militare în Belarus, indică faptul că echipamentele au fost văzute în cel puțin două convoaie Wagner care se îndreptau spre Belarus.

"Forțele Wagner din Belarus nu reprezintă o amenințare militară pentru Polonia sau Ucraina până când nu sunt reechipate cu echipamente mecanizate. Chiar și atunci, ele nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru NATO", a spus Institutul pentru Studiul Războiului într-un rezumat.

Mercenarii „Wagner” au început să se mute în Belarus după rebeliunea organizată de fondatorul său Evgheni prigojin la sfârșitul lunii iunie 2023. Potrivit canalului de telegramă „Belarusian Gayun”, în dimineața zilei de 23 iulie, coloana a 11-a a PMC „Wagner” a sosit în Belarus. „În prezent, se poate afirma că vârful sosirii organizate a mercenarilor Wagner în Belarus a scăzut în perioada 15 iulie – 19 iulie. În același timp, coloane mici cu echipament continuă să sosească în Belarus”, se spune pe canalul de Telegram.

Pe 14 iulie, Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că mercenarii lui Prigojin sunt cei care antrenează forțele teritoriale de apărare din Belarus, iar pe 20 iulie, ministerul a anunțat că desfășoară exerciții comune cu mercenarii Wagner la terenul de antrenament Brestsky de lângă granița poloneză. Ca răspuns, Ministerul polonez al Apărării a declarat că monitorizează situația de la granița cu Belarus, „granițele sunt protejate în mod fiabil” și sunt „pregătiți pentru diverse scenarii de dezvoltare”.

