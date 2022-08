Cele mai noi imagini detaliate ale aerodromului din Crimeea atacat de ucraineni. Mai multe bomardiere rusești au fost distruse FOTO

Jurnalistul Christopher Miller a arătat mai multe fotografii din satelit ale aerodromului Saki din Crimeea . Acestea sunt mai detaliate decât cele care au apărut pe Web după atacul ucrainean.

Noile fotografii resping afirmațiile ocupanților conform cărora avioanele nu ar fi fost atinse în timpul exploziei.

Filmările arată clar că în zona în care au căzut rachetele, a rămas doar pământ ars, și se văd distrugerile de echipamente militare.

Anterior, CNN a scris că ziua exploziilor de la aeroportul din Novofedorovka a fost cea mai proastă pentru Federația Rusă de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Incidentul din peninsula a avut loc pe 9 august. Turiștii care se odihneau pe plajă au reușit să filmeze mai multe explozii, după care a început un exod în masă al rușilor din Crimeea.

„Autoritățile” ocupante au declarat stare de urgență și au evacuat populația.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că ar fi avut loc o detonare de muniție pe aerodrom.

NEW satellite images of the destroyed Russian airbase in occupied Crimea. They show the Su-24 bombers and Su-30 fighters deployed at the airbase before (May 16; pics 1, 3) and after (yday; 2 [infrared],4 [natural color]) the attack. 📸: @Maxar pic.twitter.com/iCRjnh3kGC