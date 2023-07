Imaginile din satelit care arată o acumulare semnificativă de vehicule militare în tabăra din Belarus unde staționează mercenarii Wagner

Numărul echipamentelor și al vehiculelor militare a crescut la baza militară din satul Tsel, situată în centrul Belarusului, arată imagini din satelit publicate de The Wasghinton Post.

Imaginile companiei de tehnologie Umbra realizate în data de 16 iulie nu au arătat un număr atât de mare de arme la baza militară unde se află mercenarii grupului Wagner. Observatorii înregistrează o creștere semnificativă a prezenței militare în Tsel, susține Agenția de presă Nexta pe Twitter.

Imaginile anterioare de la Maxar Technologies din 16 iulie au arătat doar aproximativ 10 camioane de marfă și cinci autobuze în aceeași zonă de depozitare.

Ulterior, acestea au crescut semnificativ.

Ministerul Apărării din Belarus preciza joi că trupele sale vor organiza exerciții militare comune cu mercenarii Wagner în apropierea graniței cu Polonia, arată hotnews.

Poliția de Frontieră a Ucrainei susține că 5.000 de mercenari Wagner se aflau sâmbătă, 22 iulie, în Belarus.

A lot of military equipment appeared in the camp of PMC "#Wagner" in #Belarus

Satellite images of the former military unit in the village of Tsel published by the Washington Post.

The images show that hundreds of military vehicles and equipment have been placed in the camp. The… pic.twitter.com/7XPfr7AhJ9