Imagini cu atacurile devastatoare ale dronelor kamikaze folosite de ucraineni împotriva rușilor. ”Vom continua!” VIDEO

Soldații Centrului de Operațiuni Speciale „A” al SBU (serviciul secret ucrainean) au publicat noi imagini cu activitatea lor pe front.

Forțele speciale folosesc drone kamikaze distrugătoare cu abilitate, împotriva trupelor și echipamentelor militare ale Rusiei.

Videoclipul a fost publicat pe canalul oficial de Telegram al serviciului de informații ucrainean, pe 24 mai.

Forțele speciale au arătat cum lovesc mai multe mașini blindate, camioane cu obuze și soldați ruși, dar și drone inamice.

„Experți... Am condus o altă sesiune de atacuri asupra invadatorilor cu ajutorul dronelor kamikaze. Aceasta este doar o mică parte din lupta soldaților noștri. Vom continua!”, se precizează în postarea SBU.

Great video for you 👀👀👀

Heavy armored vehicles, trucks with infantry and ammunition, even an enemy drone - SBU special forces are actively adding to the list of Russian casualties! pic.twitter.com/3TxgWgsZ3d