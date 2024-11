Îl recunoști? În imagini este prezentatorul celui mai urmărit show de televiziune din România

Vedetele și-au făcut un obicei în a posta imagini din timpul copilăriei, iar zilele trecute, unul dintre cei mai de succes prezentatori TV a făcut publică o fotografie din timpul școlii, de pe vremea când avea doar câțiva ani.

Daniel Pavel este prezentatorul celui mai urmărit show de televiziune din România. Survivor înregistrează audiențe record în timpul difuzării la PRO TV, fiind pe placul telespectatorilor pe tot sezonul filmat în Republica Dominicană.

Daniel Pavel și-a adus aminte cu nostalgie de perioada în care era elev, așa că a postat pe contul de Instagram o imagine din timpul Comunismului.

„Țara are mere, pere, crăvățele în panere. Și şoimi ai patriei avea țara! Daniel, decrețel, într-un decembrie pre-decembrie ‘89 (probabil 1980). 35 ani de la Revoluția română.”, a scris Daniel Pavel pe Instagram.

Daniel Pavel, drumul de la o carieră în marină la televiziune

Daniel Pavel, cunoscut drept prezentatorul emisiunii "Survivor România", are o carieră diversificată, iar asta pentru că drumul lui a fost total neobișnuit, ținând cont parcursul altor prezentatori TV.

„Ca înotător şi pasionat de Columb, Bartolomeu Diaz sau Magellan, mersul la marină mi s-a părut absolut natural. Ceva m-a atras la Liceul de Marină Navrom din Constanţa. Drumul către ofiţer de marină era foarte clar”, a declarat, la un moment dat, Daniel Pavel.

„Am fost reporter în centrul de media al Institutului de Marină. Avea studio şi tot ce mai trebuia, însă am lăsat-o ca o pasiune. Am plecat pe mare, dar am conştientizat că n-am să fac marină toată viaţa. Am făcut 4 ani de carieră pe mare.”, a mai spus prezentatorul „Survivor” pentru pagina de media.

Daniel Pavel a lucrat ca ofiţer în marina comercială, a fost om de radio, a lucrat în PR și apoi în televiziune. S-a născut pe 8 septembrie 1979, la București, și are 45 de ani. Este tatăl unui băiat de 17 ani, Antoniu Constantin, rezultat dintr-o căsătorie anterioară. După divorț, a fost într-o relație de șapte ani cu Marina, care s-a încheiat, iar în prezent este căsătorit cu Ana Maria Pop, o tânără avocată din Cluj​.

