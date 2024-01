Rusia a publicat lista persoanelor care s-ar fi aflat la bordul avionului IL-76 doborât la Belgorod. Imaginile din timpul îmbarcării VIDEO

După apelurilor repetate și cu o mare întârziere, Rusia a furnizat lista cu prizonierii de război ucraineni care, potrivit Federației Ruse, se aflau la bordul aeronavei militare de transport IL-76.

Partea rusă s-a referit la una dintre acele liste care au fost publicate anterior în presa rusă.

În cadrul unei întâlniri cu rudele și prietenii prizonierilor de război, șeful spionajului militar ucrainean Kiril Budanov a spus că în prezent nu există informații care să confirme că la bordul avionului s-ar putea afla acest număr de persoane.

„Versiunea propagandei ruse conform căreia avionul IL-76M ar fi putut transporta 65 de prizonieri de război ucraineni pentru schimb ridică încă multe întrebări”, a spus șeful GUR.

În plus, după prăbușirea avionului, presa rusă a început să publice videoclipuri de la locul accidentului. Rudele militarilor, care ar fi trebuit schimbați pe 24 ianuarie, au spus că nu au văzut rămășițele cadavrelor în videoclip.

Serviciul de securitate ucrainean SBU, a mai remarcat că Federația Rusă încearcă să ascundă motivele reale ale doborârii avionului. În special, partea rusă a declarat că nu va permite experților internaționali să investigheze cazul.

Potrivit lui Serghei Bratciuk, purtătorul de cuvânt al armatei voluntari ucraineni „Sud”, nu ar trebui să credem nicio informație din Rusia, dar ar trebui să așteptăm declarațiile oficiale. În fotografiile publicate de presa rusă, se vedea doar epava aeronavei, dar nu erau multe rămășițe ale cadavrelor.

Între timp, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor de la Kiev, Andrei Yusov a spus că doar cinci cadavre au fost aduse la morga din Belgorod după prăbușirea avionului, iar reprezentanții Ministerului Situațiilor de Urgență nu au avut voie să inspecteze locul în care s-a prăbușit avionul.

Rusia a publicat imagini despre care pretinde că sunt filmate în timpul îmbarcării prizonierilor ucraineni în avionul IL-76. Pe lângă faptul că sunt foarte neclare, în imagini se vad doar câteva mașini care participă la încărcare obișnuită a aeronavei.

