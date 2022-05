Pe 20 mai Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat capturarea completă a oțelăriei „Azovstal” și evacuarea apărătorilor ucraineni. Potrivit Forțelor Armate Ruse, 2.439 de militari ucraineni, inclusiv comandanți ai regimentului Azov și unități ale Forțelor Armate ale Ucrainei, au părăsit uzina.

Serviciile secrete britanice au anunţat că soldaţii ruşi ar fi aruncat peste 700 de tone de bombe peste Azovstal, a treia mare uzină metalurgică din Ucraina.

Abia astăzi au fost făcute publice imagini cu un elicopter ucrainean în timp ce înfruntă pericolele și aproviziona apărătorii din Mariupol în timpul asediului.

For the first time, footage has been released of Ukrainian helicopters while facing the odds and resupplying Mariupol defenders during the siege.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/v2c67yjLvq