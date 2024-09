Imaginile care arată cele mai recente planuri ale Rusiei pentru racheta sa nucleară Burevestnik

Kremlinul construiește, la 500 de km de Moscova, o rampă de lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik. Periculoasa armă a fost anunțată de Putin în urmă cu 6 ani și deși a fost testată anul trecut, nu sunt dovezi că racheta este fiabilă. NATO a denumit-o Skyfall.

Imagini cu ceea ce pare a fi o rampă de lansare în construcție, la 475 de km la nord de Moscova, au fost publicate de doi cercetători americani de la organizația independentă americană CNA (Centrul de Analiză Navală), arată biziday.

Secvențele au fost realizate pe 26 iulie în apropierea bazei militare Vologda-20 unde sunt stocate focoase nucleare - fapt atipic întrucât rampele de lansare nu se construiesc în apropierea bazelor de stocare a focoaselor nucleare.

Potrivit experților CNA, în Vologda s-ar construi nouă platforme de lansare în interiorul unor protecții înalte, care să le ferească de eventuale atacuri.

Cercetătorii citați de Reuters susțin că “amplasamentul este potrivit pentru un sistem mare de rachete fixe, iar singurul sistem mare de rachete fixe pe care îl dezvoltă în prezent rușii este Burevestnik/Skyfall”, despre care Putin spunea că are o rază “de facto nelimitată”, pentru că este propulsată de un motor, la rândul său, alimentat cu energie nucleară.

Racheta rusească Burevestnik ar fi fost testată în octombrie anul trecut, iar Kremlinul a catalogat evenimentul drept un succes. Presa occidentală - BBC, New York Times - scria opusul, ca au eșuat.

