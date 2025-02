Primul imam gay din lume, Muhsin Hendricks, împușcat mortal în Africa de Sud. Imagini din timpul atacului FOTO/VIDEO

Primul imam care şi-a asumat în mod public homosexualitatea în 1996, Muhsin Hendricks, în vârstă de 58 de de ani, a fost ucis prin împuşcare în weekend, în timp ce se afla într-o maşină, în apropiere de Port Elizabeth, în sudul Africii de Sud, anunţă poliţia, relatează AFP.

Sâmbătă, către ora (locală) 10.00 (şi ora României), defunctul, imamul Moegsien Hendricks, şi şoferul său se aflau la bordul (unei maşini), a anunţat sâmbătă într-un comunicat poliţia, atunci când doi suspecţi necunoscuţi cu faţa acoperită (...) au tras mai multe focuri de armă asupra vehiculului.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a confirmat autenticitatea unei înregistrări video postată pe reţele de socializare a atacului armat.

”Motivul crimei este necunoscut şi este căutat în ancheta în curs”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Originar din Cape Town, Muhsin Hendricks, şi-a făcut coming out-ul în 1996.

🏳️‍🌈 Born in South Africa, Muhsin Hendricks is credited with starting the country's first LGBTQ+ friendly mosque and over two decades of activism he has sought to help queer Muslims reconcile their faith with their sexual orientation.

🎙️ Reporter: Lucy Middleton in Cape Town pic.twitter.com/IpyFYohNqF