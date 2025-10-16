Cea mai importantă activitate pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să o facă zilnic, după-amiaza, pentru o îmbătrânire sănătoasă

Împlinirea vârstei de 50 de ani poate fi percepută ca un moment de cotitură, marcat de schimbări fizice FOTO Pixabay

Se spune că vârsta este doar un număr — și, în multe privințe, așa este. Totuși, împlinirea vârstei de 50 de ani poate fi percepută ca un moment de cotitură, marcat de schimbări fizice care apar pe măsură ce te apropii sau intri în etapele mai târzii ale menopauzei. Această fază naturală a vieții influențează sănătatea și starea generală de bine, cu simptome ce pot include bufeuri, modificări ale metabolismului și scăderea densității osoase și a forței musculare.

Menopauza poate aduce și o serie de schimbări hormonale, inclusiv scăderi ale nivelului de energie, care pot face ca oboseala de după-amiază să se simtă și mai accentuat. În loc să apelezi la încă o cafea pentru a depăși senzația de ceață mentală, experții sunt de acord că un obicei simplu poate avea un impact mai mare asupra nivelului de energie și, în același timp, poate sprijini îmbătrânirea sănătoasă. O mică schimbare în rutina ta de după-amiază poate aduce beneficii semnificative pentru sănătatea ta după 50 de ani.

De ce mersul pe jos susține îmbătrânirea sănătoasă după 50 de ani

Sprijină sănătatea inimii

„O plimbare în aer liber, de doar 15–20 de minute după-amiaza, poate fi unul dintre cele mai eficiente și accesibile obiceiuri pentru menținerea sănătății inimii”, spune dr. Sarah Mathis. Mersul pe jos oferă numeroase beneficii, mai ales pentru inimă — un aspect esențial după vârsta de 50 de ani, când riscul de boli cardiovasculare crește. Activitatea fizică, inclusiv mersul alert, s-a dovedit că scade tensiunea arterială și crește colesterolul HDL („colesterolul bun”), contribuind astfel la sănătatea inimii și la bunăstarea generală.

Ads

Ajută la controlul glicemiei

Menopauza și înaintarea în vârstă sunt asociate cu un risc crescut de diabet de tip 2. Din fericire, o plimbare după-amiaza — mai ales după masă — poate ajuta la menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge. Mersul pe jos ajută la transportul glucozei din sânge către mușchi, unde este folosită ca sursă de energie, ceea ce ajută la reglarea glicemiei și previne scăderile bruște de energie. Pe termen lung, acest obicei poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2.

Crește nivelul de energie

Mersul pe jos după-amiaza oferă beneficii unice față de alte momente ale zilei. „Momentul zilei este esențial: o plimbare după-amiază rupe tiparul sedentar, susține alinierea ritmului circadian — care este legat de echilibrul hormonal — și oferă un impuls natural de energie și bună dispoziție în perioada de oboseală de la mijlocul zilei”, explică Mathis. De exemplu, un studiu a arătat că exercițiile fizice regulate, inclusiv mersul pe jos, sunt asociate cu o reducere a oboselii, un simptom comun al perimenopauzei.

Ads

Reduce riscul de osteoporoză

Având în vedere că osteoporoza afectează 1 din 5 femei de peste 50 de ani, este esențial să adopți obiceiuri care reduc acest risc. Mersul pe jos este un exercițiu cu impact redus, dar care susține greutatea corporală și contribuie la întărirea oaselor. Cercetările arată că persoanele care merg mai mult pe jos au un risc mai scăzut de osteoporoză decât cele sedentare. În plus, o plimbare după-amiaza ajută la întreruperea perioadelor lungi de stat jos, ceea ce susține sănătatea oaselor și a mușchilor.

Cât ar trebui să mergi pe jos

Dacă vrei să adaugi o plimbare după-amiaza în rutina ta, te poți întreba cât de mult trebuie să faci pentru a obține aceste beneficii. „Femeile de peste 50 de ani ar trebui să își propună cel puțin 150 de minute de activitate aerobă de intensitate moderată (precum mersul alert) sau 75 de minute de activitate intensă pe săptămână”, recomandă dr. Randy Gould. Asta înseamnă aproximativ 20 de minute de mers alert pe zi — perfect pentru o pauză în timpul serviciului sau după ce ajungi acasă.

Ads

Cum să transformi plimbarea într-un obicei

Echipează-te corespunzător: Deși mersul pe jos nu implică costuri mari, o pereche bună de pantofi confortabili poate face experiența mult mai plăcută. Ține o pereche la birou pentru a fi mereu pregătită.

Găsește un partener de plimbare: Exercițiul în doi ajută la menținerea motivației. În plus, conexiunile sociale sunt legate de longevitate — deci e un dublu beneficiu. Animalele de companie pot fi și ele parteneri perfecți de mers.

Folosește divertisment: Dacă preferi plimbările singură, ascultă un podcast sau o carte audio.

Schimbă traseul: Plimbările prin același loc pot deveni monotone. Alternează rutele din când în când pentru a menține interesul.

Alte obiceiuri pentru o îmbătrânire sănătoasă

Prioritizează proteinele: Pe lângă mișcare, un aport adecvat de proteine ajută la reducerea pierderii musculare care apare odată cu vârsta. Studiile recomandă un aport de 1–1,2 grame de proteine pe zi per kilogram de greutate corporală pentru femeile aflate în postmenopauză.

Ads

Nu uita de fibre: Constipația este un efect frecvent al menopauzei. Fibrele ajută digestia și contribuie la scăderea colesterolului. Consumă mai multe fructe, legume, cereale integrale și leguminoase — cel puțin 25 g de fibre pe zi.

Dormi suficient: Odată cu vârsta, somnul de calitate poate deveni o provocare, mai ales din cauza bufeurilor și insomniei. Pentru un somn mai bun, fă mișcare mai devreme în zi, optimizează mediul de somn, limitează alcoolul și cafeina și adoptă o rutină relaxantă de seară.

Gestionează stresul: „Stresul cronic și epuizarea afectează profund sănătatea inimii și echilibrul hormonal, mai ales în timpul și după menopauză”, spune Mathis. Mersul pe jos este un excelent calmant natural, dar și respirația profundă și yoga pot fi de ajutor.

Ads

Concluzia experților

Pentru a trăi o viață activă și sănătoasă după 50 de ani, baza este formată din obiceiuri bune. Experții sunt de acord că un obicei esențial pentru femeile trecute de această vârstă este plimbarea zilnică de după-amiază. Acest gest simplu aduce beneficii semnificative: o inimă mai sănătoasă, un nivel mai bun al glicemiei, mai multă energie și oase mai puternice. Și cel mai bun lucru este că nu trebuie să mergi cu orele — doar 15–20 de minute de mers alert pe zi pot face diferența, scrie eatingwell.com.

Ads