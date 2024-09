Poți îmbătrâni peste noapte: Ce ne face să arătăm cu zece ani mai în vârstă. "Ochii, linia maxilarului și gâtul meu s-au prăbușit deodată"

Majoritatea dintre noi preferă să creadă că arătăm cu ani mai tineri decât suntem în realitate, îmbătrânind cu grație, treptat.

Dar, așa cum știe orice femeie care a fost șocată când și-a deschis camera telefonului dintr-un unghi nefavorabil, natura poate fi nemiloasă. Iar acum acest lucru este confirmat oficial datorită unui nou studiu științific dezvăluit luna trecută. În loc să îmbătrânim lent și treptat, corpurile noastre suferă schimbări dramatice în jurul vârstelor de 44 și 60 de ani.

Studiul de la Universitatea Stanford a descoperit explozii rapide de îmbătrânire la nivel molecular în aceste etape, descriindu-le ca „margini abrupte” de deteriorare bruscă. Deși, de obicei, aceste schimbări au loc în jurul vârstelor de 40 și 50 de ani, îmbătrânirea dramatică poate apărea și în alte perioade, fiind asociată cu un stil de viață stresant sau factori comportamentali.

Trei scriitoare au dezvăluit într-un articol publicat de Dailymail momentul în care au simțit brusc impactul îmbătrânirii, analizând ce s-a întâmplat.

"La 54 de ani, stresul financiar constant m-a schimbat radical"

Cea care deschide seria mărturisirilor este scriitoarea Kate Spicer.

"Anul trecut am împlinit 54 de ani și, aproape peste noapte, am început să mă mișc ca un frigider vechi, gata să fie aruncat. Corpul meu s-a schimbat într-o formă pe care cu greu o recunoșteam. De fapt, mă refer la fața mea. Sau la ce fusese odată fața mea. În 2023, am participat la o ședință foto pentru un articol de ziar. Fără machiaj, cu haine uzate și cu nevoie disperată de o tunsoare. Nu mă așteptam să arăt minunat, dar am fost șocată de pielea mea cenușie, buzele lipsite de contur și ochii obosiți. Privind acele fotografii, am simțit un șoc puternic. Cine eram eu acum? Unde dispăruse vechiul „eu”? Nu mă consider vreo frumusețe, dar arătam ca o femeie bătrână, nu ca cea plină de energie pe care mi-o imaginam. A fost o trezire dură la realitate. Aveam nevoie de o pauză, dar munceam din greu ca să mă descurc, fără fonduri pentru a-mi îmbunătăți imaginea sau a-mi cumpăra haine care să-mi redea încrederea și mândria", a mărturisit Kate Spicer.

"În realitate, gustul meu în îmbrăcăminte devenise ciudat. Într-o zi, în timp ce găteam prânzul pentru prieteni, purtând o rochie uriașă din lână în bucătăria noastră rece, atât prietenul meu, cât și o prietenă au observat că ținuta mea era „îndoielnică”. Puloverul maro, care ajungea până la genunchi, era echivalentul vestimentar al unui sac de cartofi.

Obișnuiam să ador întregul proces de pregătire pentru a ieși. Îmi era ușor să o fac repede, deoarece apelam ocazional la un specialist în cosmetică pentru a mă asigura că pot folosi un machiaj minim și totuși să arăt îngrijită. Foloseam câte o mică doză de filler aici, câteva unități de Botox acolo timp de aproximativ 15 ani. A trebuit să renunț la această obișnuință destul de costisitoare.

Ceea ce complica lucrurile era că partenerul meu avea un succes extraordinar și era extrem de ocupat în viața sa deosebit de reușită. Venea acasă vorbind despre afaceri internaționale importante, în timp ce eu, în trening, îi spuneam că propunerea mea de carte a fost respinsă de un alt editor și ce mizerie au găsit câinii în acea zi. Nu puteam scăpa de sentimentul că îl dezamăgeam în comparație cu femeia care fusesem înainte.

Aveam energie scăzută și niciodată nu părea că reușesc să dorm suficient. Simțeam dureri la gât, genunchi și degetul mare de la picior. Când mă așezam să scriu, flexorul meu de șold era atât de rigid încât, la sfârșitul zilei, mă clătinam și gâfâiam. Eram, de asemenea, oficial în menopauză.

Cu toate acestea, cred că acest eveniment legat de îmbătrânire a fost agravat de stresul financiar. Uneori, mă întrebam dacă voi reuși să plătesc ipoteca sau factura la cardul de credit. Eram mereu în modul de luptă sau fugă. Eram deprimată? Nu sunt sigură. Dar acea fotografie groaznică m-a determinat să acționez.

În aprilie, am făcut pași pentru a combate stresul cronic, iar momentul meu de îmbătrânire rapidă părea să se oprească într-un fel. Am adoptat o dietă sănătoasă și am revenit la o doză zilnică de ulei de pește. Am mers mai mult pe jos și am folosit mai puțin mașina. Mi-am schimbat tunsoarea, am cumpărat o pereche de blugi mai moderni și am scăpat de puloverul maro, supradimensionat. Am investit într-un inel inteligent care mă ajută să monitorizez lucruri precum somnul, ritmul cardiac, stresul și exercițiile fizice.

Mă ridic de pe podea fără să mă ajut de mâini (este un test excelent de agilitate și forță); și mă balansez de barele de la locul de joacă al copiilor în timp ce plimb câinii. Pe scurt, fac mici lucruri pentru a avea grijă de mine.

Nu sunt un frigider vechi. Sunt eu. Acum am 55 de ani. Viața încă este puțin dezordonată, dar îmi revin. Și, acum câteva luni, în ciuda sentimentului de vinovăție, am mers să îmi fac câțiva mililitri de filler pentru a îmbunătăți aspectul de vârstnică și nu îți pot spune cât de mult m-a înveselit. Numește-mă superficială, numește-mă vanitoasă, dar nu mă poți numi încă o bătrânică!", a concluzionat aceasta.

"Îngrijirea părinților mei. Lungul rămas bun și-a pus amprenta pe fața mea"

Așa și-a început mărturisirea experta în frumusețe Ingeborg van Lotringen.

"Întotdeauna am crezut că arăt mai tânără decât vârsta mea. Așa mi-au spus oamenii, dar în momentul în care am ajuns la sfârșitul anilor 40, au încetat să mai estimeze că aș avea cu cinci ani mai puțin decât vârsta reală, așa că ar fi trebuit să o iau ca un semn.

Totuși, abia în 2021, la 51 de ani, vârsta m-a ajuns din urmă, brusc. Ochii, linia maxilarului și gâtul meu s-au prăbușit deodată. Asta m-a făcut furioasă pentru că, sincer, simțeam că am dreptul să nu îmbătrânesc urât. Credeam că stilul meu de viață sănătos, combinat cu genele norocoase, ar menține semnele evidente de deteriorare la distanță, bine, pentru totdeauna.

Sufeream de insomnie încă de la 39 de ani și eram conștientă de cum lipsa somnului poate afecta grav durata de viață a celulelor, dar până la 50 de ani, pielea mea încă radia. Ca jurnalistă de frumusețe, consideram și accesul la îngrijiri de calitate și la booster-e injectabile, inclusiv filler-e precum Profhilo și HArmonyCa, ca fiind o normalitate.

Epuizarea fără somn a fost agravată de pierderea tatălui meu - și a jobului meu de beauty director al Cosmopolitan - în 2019.

Durerea și stresul îți consumă toată energia. Mama mea nu se simțea bine nici ea (acum se află într-un azil suferind de demență), și mi-am dat seama că eram pe un drum pe care îl numesc „ultimul rămas bun” – o despărțire lentă și dureroasă de părinții mei și de casa copilăriei mele.

După doi ani, eram într-o stare de anxietate cronică, amplificată de menopauză, care, chiar și cu tratamente de înlocuire hormonală, făcea tot posibilul pentru a-mi epuiza corpul și mintea într-un moment în care aveam nevoie de toată puterea fizică, mentală și emoțională.

Ochii mei treceau de la obosiți la tot timpul în ceață, cu pleoape lăsate și cercuri întunecate care deveniseră atât de ridate cât și umflate. Pielea feței (și a corpului) s-a subțiat, aducând cu sine linii adânci, obraji lăsați și un gât cu pliuri. Am dezvoltat chiar și dermatită periorală, o afecțiune legată de stres care îmi lăsa mici vezicule roșii atunci când încercam să folosesc produse de îngrijire anti-îmbătrânire.

Am devenit conștientă de situația mea, similară cu a femeilor de vârsta mea din toată lumea. Am plâns pierderea unei tinereți fără griji, am preluat prea multe responsabilități de muncă și familie și m-am simțit nesigură de direcția în care merge viața. Nimeni nu scapă de faptul că toate acestea se imprimă pe față. Cred că ar trebui să mă consider norocoasă că a durat atât de mult."

"Eram pe val în mijlocul vieții, apoi, cu o zi înainte de 60 de ani, corpul meu s-a prăbușit"

Așa își rezumă experiența Jane Alexander, expert în bunăstare.

"Eram pe punctul de a împlini 60 de ani când corpul meu s-a prăbușit într-un mod spectaculos.

A început cu un zgomot slab – sau mai degrabă cu un „bum” discret – în 2019, cu cinci luni înainte de ziua mea de naștere. La 50 de ani am avut o surpriză plăcută – nu m-am simțit niciodată atât de bine și nu cred că arătam prea rău. Cariera mea mergea bine; am navigat cu destulă grație printr-o separare și o mutare radicală într-o casă mai mică.

Credeam că stăpânesc această perioadă de mijloc al vieții. Apoi, am căzut cu capul înainte – și cu mâinile întinse – în stradă. Totul s-a schimbat. Mi-am frânt nasul și cotul stâng și mi-am distrus încheietura dreaptă. Drogată cu analgezice și incapabilă să fac exerciții, greutatea mea a crescut și încrederea mea a scăzut.

În 2020, totul s-a prăbușit – și nu doar din cauza accidentului. Pistruii s-au transformat în pete de îmbătrânire, gingiile au început să se retragă, iar vederea mea s-a deteriorat. Au apărut dungi albe în păr, am dezvoltat o mustață, linia maxilarului s-a lăsat, iar sprâncenele mele au devenit necontrolabile. Am acumulat greutate până am ajuns cu 19 kg mai grea decât acum 12 luni.

Spatele a început să mă doară. Am fost diagnosticată cu fracturi de stres la două vertebre. Nu știu cum s-a întâmplat. Toate articulațiile mă dureau. Sănătatea mea mintală a avut de suferit și ea. Pe măsură ce stima de sine a scăzut, depresia și anxietatea vechi au revenit. Nu am vrut să iau antidepresive (le-am luat în trecut), așa că am încercat să fac față cum am putut.

Mi s-a părut nedrept că am făcut tot ce am putut pentru a rămâne sănătoasă și în formă în anii mei de 50. Mâncam sănătos, făceam exerciții zilnic, practicam yoga și meditație, luam suplimente, nu fumam și consumam alcool foarte rar.

Acum, la 64 de ani, am început tratamentul hormonal. Îmi monitorizez nivelul de zahăr din sânge și încerc dieta keto. Îmi datorez mie și familiei mele să rămân în formă și sănătoasă cât mai mult timp posibil”.

