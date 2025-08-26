Obiceiul numărul 1 care ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire, potrivit experților

Obiceiul numărul 1 care ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire, potrivit experților
Cuplu de pensionari FOTO Pixabay

A îmbătrâni este o binecuvântare, dar nu se simte mereu așa când genunchii încep să scârțâie, spatele te doare fără motiv sau vizitele la medic devin tot mai frecvente. Din fericire, vârsta biologică – practic, cât de bătrân se simte și funcționează corpul tău – nu trebuie să coincidă cu vârsta din certificatul de naștere.

O alimentație sănătoasă, somnul de calitate, menținerea legăturilor sociale și gestionarea stresului pot contribui la o îmbătrânire sănătoasă, dar un obicei iese în evidență atunci când vine vorba de longevitate și viață sănătoasă: activitatea fizică.

Eatingwell.com a explorat cercetările și a vorbit cu experți pentru a înțelege de ce mișcarea este cheia pentru încetinirea îmbătrânirii biologice.

De ce activitatea fizică este atât de benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă

Ajută la menținerea masei musculare

„Cu toții am auzit expresia dacă nu folosești, pierzi. Ei bine, e adevărat”, spune Brooke Mathe, antrenor de forță. Pe măsură ce îmbătrânim, începem să pierdem mușchi și forță. De la 30 de ani, corpul poate pierde între 3% și 5% din masa musculară pe deceniu. Dacă acest proces continuă, poate duce la o afecțiune numită sarcopenie și crește riscul de fragilitate, accidentări și căderi.

Exercițiile și activitatea fizică – în special antrenamentele de rezistență și forță – reduc riscul de sarcopenie. Mathe adaugă: „Antrenamentele de rezistență pot inversa pierderea musculară legată de vârstă, atât timp cât progresăm constant și rămânem consecvenți.”

Chris Mohr, dietetician și doctor în fiziologia exercițiului, subliniază și el importanța masei musculare: „Mușchiul este organul longevității. Este metabolic activ, controlează mulți hormoni din organism, în plus întărește oasele, reduce riscul de căderi, fragilitate și slăbiciune generală.”

Organizația Mondială a Sănătății definește îmbătrânirea sănătoasă ca abilitatea de a ne menține funcționalitatea odată cu trecerea anilor, iar activitatea fizică te poate ajuta să rămâi independent și activ, menținându-ți forța.

Poate reduce inflamația cronică

„Activitatea fizică regulată este unul dintre cele mai puternice instrumente anti-îmbătrânire pe care le avem. La nivel fiziologic, ea reduce inflamația celulară, îmbunătățește funcția mitocondrială și încetinește scurtarea telomerilor – toți markeri importanți ai îmbătrânirii biologice”, notează Amerigo Rossi, profesor asociat și director de program la New York Institute of Technology.

Inflamația cronică este asociată cu multe afecțiuni, inclusiv diabet și hipertensiune. Se crede că inflamația persistentă odată cu înaintarea în vârstă degradează și organele corpului. Exercițiile sunt legate de reducerea inflamației cronice, iar acest lucru devine tot mai important pe măsură ce îmbătrânim.

O meta-analiză a 49 de studii a arătat că exercițiile reduc semnificativ markerii inflamației, indiferent de tipul de activitate. Mișcarea – fie aerobică, de rezistență sau o combinație între ele – ajută la scăderea inflamației cronice și, implicit, la o îmbătrânire mai sănătoasă.

Susține sănătatea creierului odată cu vârsta

Ne gândim adesea la mișcare pentru beneficiile asupra corpului, dar ea este esențială și pentru minte – nu doar pentru reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit (ceea ce, apropo, e grozav).

Problemele de memorie, dificultățile de concentrare sau exprimare sunt simptome asociate cu declinul cognitiv și demența. Aproximativ 5% dintre adulții de peste 65 de ani din SUA au demență Alzheimer, iar procentul crește la 33% după 85 de ani.

„Adulții care fac mișcare regulat pot avea o vârstă biologică cu până la nouă ani mai mică decât cei sedentari, iar activitatea fizică reduce riscul de demență cu aproximativ 35%”, spune Rossi. Chiar și cinci minute pe zi de mișcare pot scădea riscul de demență.

Un studiu pe peste 500.000 de persoane din Marea Britanie a arătat că minimum 35 de minute de activitate moderată sau intensă pe săptămână reduc riscul de demență cu 41% în patru ani. Mai multă mișcare aduce și mai multe beneficii.

Sfaturi pentru a fi mai activ fizic

Găsește ce-ți place: Nu îți place alergarea? Nu e singura cale de a fi activ. „Gândește-te ce-ți plăcea când erai copil – dans, drumeții, jocuri. Dacă trebuie să te forțezi, nu vei rezista mult timp”, spune Mathe.

Fă-o social: Prietenii sau partenerii de antrenament oferă responsabilitate și motivație. Plus, e mai distractiv. Încearcă plimbări cu prietenii.

Ia pauze active: Nu ai timp pentru o oră de sport? Fă 3 plimbări de 10 minute – sunt la fel de eficiente ca o sesiune de 30 de minute.

Doar începe: Nu ai nevoie de plan perfect sau abonament la sală. „Orice mișcare e mai bună decât nimic – poți folosi chiar și conserve sau sticle ca greutăți”, spune Mohr.

Programează: Tratează exercițiul ca pe o întâlnire importantă. Pune-l în calendar și respectă-l.

Concluzia experților

Activitatea fizică suficientă te poate ajuta să încetinești îmbătrânirea biologică, făcându-te să te simți mai tânăr decât ești de fapt. „Exercițiile sunt esențiale pentru a încetini markerii îmbătrânirii. Ele reduc pierderea masei musculare, a densității osoase, a mobilității și a condiției fizice asociate cu sedentarismul și vârsta”, spune Mathe.

Și nu este niciodată prea târziu sau prea devreme să începi. Rossi adaugă: „Chiar și persoanele în vârstă de 70–80 de ani pot câștiga forță, mobilitate și rezistență cardiovasculară prin antrenamente consecvente.”

Începe treptat și cu aprobarea medicului dacă nu ești obișnuit cu exercițiile. Amintește-ți: orice mișcare contează, iar puțin este mai bine decât nimic. „Chiar și mici creșteri ale activității fizice pot aduce îmbunătățiri vizibile în energie, funcționalitate și calitatea vieții,” concluzionează Rossi, potrivit eatingwell.com.

