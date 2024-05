Când v-ați dat seama că ați îmbătrânit? "Am început să zic hop-așa când mă așez."/ "Am ochiul meu preferat la aragaz"

Mulți oameni sunt preocupați de procesul de îmbătrânire și de primele semne ale acestuia, cum ar fi apariția ridurilor, scăderea energiei și încetinirea metabolismului. Aceste semne pot fi percepute ca un avertisment al schimbărilor fizice și mentale inevitabile, generând anxietate și dorința de a încetini sau inversa acest proces.

Unii caută modalități de a se îngriji și a menține sănătatea și vitalitatea pe măsură ce îmbătrânesc. Alții fac haz de necaz și abordează subiectul cu umor în mediul online.

"Când v-ați dat seama că ați îmbătrânit?"

Un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă.

"Când v-ați dat seama că ați îmbătrânit?", a întrebat acesta, continuând cu exemplul personal: "pentru mine a fost atunci când în loc de reclame pentru scule, au început să-mi apară reclame pentru medicamente..., a scris acesta pe Reddit.

"Când ora 21:00 a devenit ora de somn, în loc de ora de ieșit afară"

Întrebarea sa a strâns peste 300 de răspunsuri.

"Când mi-am făcut ceva cont online și am derulat destul de mult până am găsit anul nașterii."

"Iarna se sting becurile în toată casa ora 20:00 tocmai, să putem dormi deja la 21:00".

"De când mi-a zis una că vorbesc ca taică-su."

"M-am întâlnit cu un nepot de-al soției pe care (oarecum) l-am crescut de la 4 la 6 anișori. Tare drag mi-a fost...încă îmi e. Am fost cu fiul meu (3 anișori) să îl tund; era și el (nepoțelul) acolo. M-a văzut: "salutări domnu x"... Mă uit, îl văd... are 14 ani (!!!). Zâmbesc și mă bucur că îl văd. Îi mai trimit cadouri de Crăciun, de ziua lui (i-am dat de exemplu un Xbox și vreo 80 de jocuri). Nu l-am văzut de vreo... 8 ani... Primul lucru pe care mi-l zice: "Vai ce-ai îmbătrânit" Am 34 de ani... A durut... Am păr alb, dar, NU-S BĂTRÂN!! Nu sunt, este?"

"Am început să strig să deschidă o nouă casă la Penny".

"Și tineretu' de acolo: du-te la selfscan, tataie!”

"Când oftez când mă ridic"

"Când am observat că a început să îmi crească păr prin locuri unde nu credeam că poate crește.

Când zac 3 zile după o zi de băut.

Când îi aud în jurul meu domnul în loc de apelativ direct".

"Pentru mine a fost când după o masă copioasă la o fostă colegă de clasă, a început să împartă Colebil fără să mai întrebe".

"Am ochiul meu preferat la aragaz.

Devin excited când văd burete nou de vase.

Ora 9 PM devine ora la care dacă mă contactezi probabil îți voi răspunde în jur de ora 4:30 AM next day, când mă trezesc.

Nu mai am răbdarea necesară să contra-argumentez, dacă îmi spui că 1+1 = 3, so be it, e cum zici tu!"

"Închid becul în baie"

"Când au început să moară majoritatea rudelor la diferențe de câteva luni și trendul tot continuă de 2 ani încoace am început să mă gândesc că în curând vine și rândul meu."

"Când am observat că mănânc mult mai puțin decât înainte, dar, culmea, mă îngrăș mai rău".

"Când am început să spun "pe vremea mea" sau "copiii din ziua de azi".

Îmi gătesc singur (nu mai comand).

La clienți merg doar în cămăși.

Poliția rutieră nu mă mai oprește să-mi bage în gât draggerul.

Nu mai arunc șosete prin casă.

Fetele de la recepție nu mai sunt de vârsta mea.

Port ochelari de lumină albastră când stau la laptop.

Nu mai plac jocurile video ca înainte.

În PUB-uri nu mai beau bere, ci whisky dublu.

Toți prietenii de abia s-au însurat, iar eu deja am divorțat.

Vorbesc cu oamenii de peste 50 de ani la per tu.

Mi se spune dumneavoastră și Domnul."

"Am început să zic hop-așa când mă așez"

"Când am fost în club la un concert și toți plăteau cu telefonul. Eram singurul cu cash în mână."