Toamna în negru: Hanorace, pantaloni și blugi în stil minimalist

Advertorial
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:27
315 citiri
Toamna în negru: Hanorace, pantaloni și blugi în stil minimalist
FOTO: cropp.com

Nu vă puteți imagina garderoba fără negru? Nu e de mirare! Este cea mai universală culoare dintre toate: negrul nu se demodează niciodată, iar toamna capătă un nou sens. O garderobă complet neagră satisface nevoile bărbatului modern: practic, dar plin de caracter, pregătit pentru orice provocare pe care o aduce sezonul mai rece.

Rămâi cald: Hanorace negre de la Cropp

Hanoracele negre sunt un element de bază al ținutelor de toamnă. În versiunea lor clasică, simplă, devin o bază sub o jachetă sport sau o haină îndrăzneață, iar purtate singure (în zilele mai calde, desigur!), completează perfect ritmul cotidian al orașului. Hanoracele supradimensionate sunt deosebit de la modă toamna, combinând o notă streetwear cu minimalismul modern. Versatilitatea lor înseamnă că pot fi asortate atât cu blugi simpli, simpli, cât și cu pantaloni cu o croială mai elegantă. Un hanorac negru bine ales combină stilul casual cu precizia - exact ceea ce are nevoie bărbatul modern. Unde îl puteți găsi? Vedeți colecția Cropp de hanorace de toamnă pentru bărbați. Acest brand este cunoscut pentru hainele care nu numai că garantează confort, dar îți permit și să te joci cu imaginea ta. Sunt disponibile și imprimeuri artistice, originale, grafică expresivă și accesorii. Accesorii negre? O idee grozavă de cadou! Dacă vrei să oferi cuiva o opțiune, alege un card cadou Cropp.

Baze complet negre: pantaloni negri

Un model versatil cu picior drept? Suntem cu toții de acord! Acești pantaloni vor fi alegerea ta preferată ani de zile. Dacă minimalismul este pe gustul tău, caută blugi cu cuvântul „straight” sau „regular” în denumire. Simpli, solizi și atemporali.

Preferi un look mai puternic, mai memorabil? Alege pantaloni cu efect spălat, rupturi, imprimeuri sau detalii distressed. Poți oricând să încerci puțin DIY - broderie, etichete sau patch-uri termoadezive. Dacă lucrul manual nu este pe gustul tău, poți oricând să-ți asortezi noii pantaloni negri cu un lanț metalic. Selecția de accesorii pentru bărbați de la Cropp nu te va dezamăgi!

Îți place o notă de eleganță în bucle? Apoi, pe lângă pantalonii drepți, optează pentru modele slim-fit, cu o croială care accentuează forma gambei și a coapsei. Nu uita de o curea: o versiune complet neagră nu va distrage atenția de la restul ținutei tale.

Pantofi practici pentru zilele mai reci – cum să îi alegi?

Gândește-te la zilele tale de toamnă și de iarnă – dacă preferi încălțămintea mai ușoară și locuiești la oraș, poți opta pentru pantofi sport izolați. Designul lor nu este mult diferit de modelele obișnuite și sunt practici și confortabili. Ai nevoie de protecție maximă împotriva frigului? Atunci alege ghete rezistente până la gleznă, cu un așa-numit design „slip-on”. O talpă cu tracțiune, elemente reflectorizante și inserții suplimentare din piele ecologică. Și nu uita de șosete! Ia un pachet multiplu – astfel, nu va trebui să-ți faci griji că ai o pereche nouă.

