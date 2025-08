Noi proteste împotriva imigranților, în Marea Britanie, după ce un solicitant de azil ar fi încercat să sărute o fată. "Expulzați infractorii străini" VIDEO

O persoană a fost reținută, a anunțat poliția, în cadrul unui miting la care au participat sute de manifestanți, duminică seară, în fața unui hotel folosit pentru a găzdui solicitanți de azil la Epping, nord-estul Londrei.

Sticle și bombe fumigene au fost aruncate în direcția dubelor de poliție care blocau intrarea hotelului, potrivit agenției britanice de presă PA.

'Să ne salvăm copiii', 'Trimiteți-i acasă', au scandat manifestanții în fața hotelului.

'Expulzați infractorii străini', 'Să ne apărăm fetele', se putea citi pe pancarte.

Tensiunile au izbucnit în urmă cu câteva zile după inculparea unui solicitant de azil de 38 de ani acuzat de agresiuni sexuale. El ar fi încercat să sărute o fată de 14 ani, lucru pe care l-a negat când a apărut joi în instanță.

Joi seara, opt polițiști au fost răniți în violențe.

Duminică după-amiază, un bărbat de 33 de ani a fost inculpat pentru violente tulburări ale ordinii publice după ce a participat la un miting.

Aceste tensiuni amintesc de revoltele anti-imigrație care au zguduit Regatul Unit vara trecută, după ce trei fete au fost înjunghiate mortal de un adolescent în orașul Southport (nord-vest).

Participanții la proteste au atacat hoteluri care găzduiau solicitanți de azil în mai multe orașe, încercând în special să incendieze unul la Rotherham, în nord-estul Angliei.

Police arresting people already at The Bell Hotel in Epping.

You can hear people say in the background ‘He’s peaceful’.

Imagine my shock that the police would be heavy handed against patriots! pic.twitter.com/kRS6Gw13mz