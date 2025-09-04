Un român laudă nepalezii care "livrează" alpiniști pe vârful Everest. „Sunt oameni pașnici. Eu pun în mâinile lor sănătatea mea și a clienților mei”

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 09:26
417 citiri
Un român laudă nepalezii care "livrează" alpiniști pe vârful Everest. „Sunt oameni pașnici. Eu pun în mâinile lor sănătatea mea și a clienților mei”
Gabriel Băicuși laudă nepalezi, cu care a colaborat de multe ori FOTO Facebook/Gabriel Băicuș

Alpinistul Gabriel Băicuș, primul român care a reușit performanța de a escalada două dintre cele mai înalte vârfuri de pe planetă, Everest (8.848 m) și Lhotse (8.516 m), în puțin peste 24 de ore, spune că sănătatea sa și a clienților săi este pusă în mâinile șerpașilor nepalezi de fiecare dată când organizează expediții în munții Himalaya, în condiții extreme.

Gabriel Băicuș s-a născut în județul Buzău și a copilărit în zona Nehoiu, loc în care a fost captivat de peisajele Carpaților de Curbură. După ce a reușit performanța să urce pe Acoperișul lumii, alpinistul a început să își împărtășească pasiunea cu alți iubitori ai înălțimilor, organizând expediții în cei mai înalți munți ai lumii. Orice escaladă poate implica situații limită, motiv pentru care în echipa sa a cooptat nepalezi, spunând că în mâinile lor își pune sănătatea sa și a clienților săi. La înălțimi de peste 5.000 metri pot interveni avalanșele, se poate instala lipsa de oxigen, iar temperaturile negative pot determina degerături, oboseală și, în anumite condiții, chiar și decesul.

„Sunt niște oameni care nu caută conflict, sunt oameni pașnici. Din puținul lor îți dau și ție, sunt oameni foarte primitori, eu i-am angajat în anumite expediții, pentru că organizez expediții în Nepal și sunt partenerii mei de încredere. Am expediții în Manaslu, pe Everest și lucrez cu ei, ne bazăm pe ei. Practic, eu pun în mâinile lor sănătatea mea și a clienților mei, pentru că au o răspundere, o responsabilitate, altfel nu i-aș trimite cu clienții. Colaborăm din anul 2017, sunt foarte serviabili, au fost situații în care clienții nu aveau mănuși corespunzătoare sau le-au pierdut și nepalezii le-au oferit din ce aveau ei, să le fie lor bine, în afara faptului că de foarte multe ori le cară din echipament. Șerpașii asta fac, îți indică drumul și te ajută cu greutatea. Au fost multe cazuri când clienții nu puteau să își ducă rucsacul și a fost preluat de către șerpași. Spre exemplu, ghizii montani din Europa, într-o proporție mai mică, ajută cu greutatea, în timp ce în Nepal acest lucru se întâmplă destul de des”, a declarat pentru AGERPRES Gabriel Băicuș.

Alpinistul român apreciază că legăturile sale cu colegii din Nepal au trecut de bariera unei stricte colaborări, fiind legate prietenii strânse. Sunt relaxați și nu știu să spună nu, subliniază Gabriel Băicuș.

„Lucrez cu ei, trimit constant clienți în Nepal, în toamna asta am multe grupuri. Anul acesta nu pot merge eu, dar mă vor substitui ei. Pe lângă faptul că avem o colaborare, suntem și prieteni, au fost în România, au fost în vizită la mine. Când locuiam în Spania, au venit și acolo. Nu sunt oameni violenți, sunt destul de relaxați, nu prea știu să spună nu. Ne-am consolidat echipa, stăm în corturi împreună, stăm la masă împreună, facem toate lucrurile acestea”, a mai precizat alpinistul buzoian.

În palmaresul lui Gabriel Băicuș se mai numără, în afară de Everest și Lhotse, vârfurile Manaslu (8.163 m), Ama Dablam (6.814 m), Mera Peak (6.476 m), Island Peak (6.160 m) sau Lobuche East (6.119 m), toate în Nepal.

