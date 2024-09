De ce numărul românilor care se întorc definitiv acasă a crescut puternic: „Asta nu-mi permiteam în Vest". Experiențele „repatriaților"

Potrivit datelor oficiale, din ce în ce mai mulți români revin definitiv acasă. Practic, în perioada 2017-2022, numărul celor întorși (317.000 de imigranți) este aproape dublu față de numărul celor plecați (180.000 de emigranți). Această tendință care se consolidează are multiple motive.

Din UE, România continuă să fie țara cu cea mai mare comunitate stabilită peste hotare. Câte 1 milion de români trăiesc în Italia și în Spania. Peste 800.000 de români se află în Germania, iar în jur de 1 milion sunt pe teritoriul Marii Britanii. În plus, restul de câteva milioane se află în SUA, Franța, Austria și alte state ale lumii. Numărul exact al românilor din străinătate este greu de apreciat cu exactitate. Ministerul Afacerilor Externe susține că există aproape 6 milioane de români cu domiciliul în străinătate. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a înaintat public cifra de 8 milioane, iar cei de la ONG-ul RePatriot cred că ar fi vorba, de fapt, despre 10 milioane de români în afara granițelor țării, cu tot cu cea de-a doua generație de emigranți, deci copiii de români născuți în afară.

Motivele pentru care se întorc românii acasă, definitiv

Motivele pentru care românii se întorc acasă sunt multiple: unii vin cu bani acasă pentru a-și deschide propriul business, unii ating stagiul minim de cotizare în străinătate și revin acasă pentru a încasa pensia minimă din statul vestic, unii sunt măcinați de dorul de casă, alții se întorc pentru a-și cumpăra propriul imobil, în contextul în care Occidentul are prețuri ridicate în marile zone urbane.

De asemenea, în unele state din Vest, investițiile în noile tehnologii generează restructurări. Unii lucrători devin astfel dispensabili, potrivit managerului HR Cristina Profeanu.

„Chiar recent am primit un CV al unei doamne care a lucrat foarte mulți ani în Spania, ca personal administrativ. Valul de restructurări se manifestă nu doar în România, ci și în străinătate. Digitalizarea, automatizarea, sunt fenomene de amploare, toate statele sunt afectate de acest progres tehnologic. Implicit, optimizează numărul de angajați. O parte dintre aceștia sunt români și se întorc acasă", a declarat pentru Ziare.com, specialistul în resurse umane.

În plus, în opinia psihologului Radu Leca, unii români preferă să plece din Occident pentru că nu se pot adapta nici la cadrul juridic, nici la cel cultural.

„Caracterizarea României în conformitate cu care imaginea cetățenilor se leagă de ideea 'plec în afară pentru un trai mai bun' nu mai are niciun raport în realitatea existentă, fiindcă românii care pleacă din țară pleacă doar pentru o perioadă scurtă de timp, cu contracte pe câteva luni sau emigrează definitiv în țări cum e, mai nou, Rusia. Structura europeană și globalistă îi conduce pe unii dintre est-europeni, printre care se numără și cei români, la o abordare concretă, dar deloc funcțională pentru România, părăsirea țării, în zone în care legile europene ce sunt profund discutate de cei care pleacă există. În țările în care nu există aceste legi europene, acolo se duc.

Faptul că românii fug de Uniunea Europeană și încearcă să-și respecte tradiția, acest lucru ar trebui să fie vizibil pentru politicieni, dar nu înseamnă că va fi luat în considerare. Ce am învățat să facem sub oblăduirea multiplelor influențe a unor țări mult mai educate și mai pregătite din ultimii ani a fost un lucru îngrozitor, să ne acoperim de hârtii. Când o structură naționalistă iese la suprafață și apare bazată pe logică și pe dreptate, automat că va avea de câștigat. În funcție de rezultatul alegerilor din acest an, de alegerile prezidențiale, vom observa dacă un număr mare de români va emigra definitiv sau un număr mare de români se va întoarce din țări precum Marea Britanie, Franța sau Austria", a declarat psihologul, pentru Ziare.com.

Prețurile imobilelor din Occident

Alexandra Ionescu, absolventă a unei facultăți de comunicare și relații publice din București a plecat în Marea Britanie imediat după obținerea licenței.

„Am plecat din Marea Britanie pentru a-mi completa studiile cu un master în marketing, fiind atrasă de ideea de a studia într-un mediu multicultural și a-mi folosi cunoștințele de limba engleză. Ulterior, am rămas patru ani jumătate acolo și am lucrat în domeniu, știind că-mi voi oferi un trai mai bun, fie că aș fi continuat să rămân acolo sau să revin în țară", a declarat Alexandra.

Dorul de casă și posibilitatea achiziționării propriului apartament au cântărit suficient de mult astfel încât Alexandra să pună punct aventurii în Regatul Unit.

„Dorul de familie și de casă a fost motivul principal pentru care am revenit în România. Simțeam că viața mea se află într-o valiză și că acasă înseamnă și România, și Marea Britanie, dar voiam o stabilitate din acest punct de vedere. Obiectivele s-au schimbat și ele, pentru că nu voiam să mai stau în chirie, ci să reușesc să am un locșor al meu. În Londra, prețurile pentru un apartament sunt foarte mari și nerentabile, raportat la spațiu. De asemenea, vremea și mediul de lucru alert în agenție m-au afectat la nivel emoțional", a mai precizat Alexandra, stabilită acum în București.

„Să întemeiezi o familie în străinătate e mai dificil"

Octavian Constantin este un tânăr specialist în domeniul IT, din Bacău, stabilit în Capitală. A revenit în țară după ce a îmbinat utilul cu plăcutul în multe state de pe glob. Pentru el, acasă nu poate fi decât România.

„Am fost plecat din 2016 până în 2022 în mai multe țări, precum Marea Britanie, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Portugalia și Cehia. M-am dezvoltat din toate punctele de vedere și sunt foarte recunoscător pentru toate experiențele pe care le-am avut acolo. Au fost multe locuri noi, mâncare nouă, am cunoscut mulți oameni, diferiți. Recomand tuturor să trăiască într-o țară străină măcar un an de zile", a povestit administratorul de sisteme IT.

Cei cu experiență în IT o pot duce bine și-n România, stat ce oferă anumite avantaje, spre deosebire de Vest.

„Mi-a plăcut mult în străinătate, dar ca job în IT am găsit mai bine aici, în România. IT-ul cred că e singurul domeniu din România care ține pasul cu Vestul. Deci, se poate trăi bine și-n România, din IT. Să întemeiezi o familie în străinătate e mai dificil. În plus, e mai ușor să-ți achiziționezi în România un imobil", a mai precizat Octavian.

Alții vor să plece în Occident, dar nu mai au acces

Maria Moise a revenit în București, după ce câțiva ani a lucrat în Marea Britanie, în zona serviciilor de curățenie.

„Am plecat din România pentru un trai mai bun, pentru a putea financiar să-mi mobilez casa luată cu credit în România, pentru a-mi putea ajuta familia, care nu stătea foarte bine din punct de vedere financiar, atunci. Pe scurt, este vorba despre bani. Acum, în România, cu jobul pe care-l am aici nu-mi pot satisface toate dorințele pe care mi le satisfăceam atunci, când lucram în Marea Britanie. Foarte frumos acolo, oamenii OK, munca acolo nu era foarte dificilă. Singura problemă, faptul că stai departe de familie și de cei dragi. În rest e un trai mult mai OK, mai relaxant, cu beneficii mai multe, cu mai mult respect la locul de muncă, ai diverse beneficii, statul, biserica de ajută", a declarat Maria, pentru Ziare.com.

Acum, Maria și-ar dori să se întoarcă în Marea Britanie, dar din cauza faptul că la un moment dat ar fi aparținut unui grup din care au făcut parte și autori de fapte penale, a ajuns și ea să fie pusă pe „lista neagră".

„Am stat acolo șase ani, am realizat foarte multe, am cunoscut oameni minunați. Sunt în România de patru ani și jumătate, dar țin legătura cu cei de acolo. Am învățat foarte multe acolo, în special să mă respect mai mult pe mine, să-mi cer drepturile, oriunde aș munci. Am strâns bani acolo pentru tratament în vitro, dar acum, când vreau să mă întorc, nu se mai poate, din cauza birocrației, dar și a faptului că unii oameni, din anturajul nostru, au făcut foarte mult rău - au furat, au spart case, au ucis, au înșelat foarte multe persoane, au comis multe ilegalități. Astfel, reputația noastră nu a fost foarte bună și prin această birocrație, nu ni s-a permis să ne întoarcem în Regat. Noi am aplicat pentru a ne întoarce, dar acum am luat decizia să rămânem aici, pentru că suntem cât de cât bine. La școală, copilul va merge în străinătate, asta e clar", a dezvăluit Maria, mama unui copil în vârstă de aproape patru ani.

Concluzia psihologului, în cazul unei categorii de români

Psihologul Radu Leca aduce în atenție, totodată, un comportament ce caracterizează un anumit segment al celor care se întorc în țara de origine: cei care nu respectă normele juridice și morale și care-și doresc apoi să epateze în țara de origine.

„Există români care se întorc în țară, de frică. Este vorba despre frica neputinței de a respecta regulile europene și/sau regulile occidentale (...) Avem de-a face cu întoarcerea românilor la matcă. Își doresc să demonstreze cât de bogați și de minunați sunt și atunci se va manifesta un element care ar fi trebuit cumva pierdut după războaiele din 104-106, respectiv mândria, acea mândrie tracică ce astăzi oglindește adevărata fizionomie a poporului român.

Românii se întorc acasă pentru a se mândri cu ceea ce au agonisit. O perioadă, bani din alte țări vor veni în buzunarele lor, atât din contribuțiile sociale cât și din pensii și/sau salarii, dacă vor lucra online, dar la un moment dat, toate acestea se vor opri. Vor apărea în perioada următoare mii de afaceri, însă doar câteva zeci vor supraviețui. În România nu mai ai cum să eludezi legea, ca pe vremuri", a precizat psihologul, pentru Ziare.com.

