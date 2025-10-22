12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri în următorii 3 ani, prin Banca de Investiții și Dezvoltare

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 17:41
12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri în următorii 3 ani, prin Banca de Investiții și Dezvoltare
Finanțări BID: 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri în următorii 3 ani FOTO /Pexels

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 23 octombrie, ce finanțări vor fi oferite IMM-urilor prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) în următorii 3 ani. Potrivit cifrelor publicate, vor fi incluse peste 26.000 de IMM-uri în programul definanțări estimate la 12,6 miliarde lei.

„O discuție aplicată cu echipa de management a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) – instituția financiară aflatǎ în coordonarea Ministerului Finanțelor, creată pentru a susține investițiile strategice ale României. BID are rolul de bancă națională de dezvoltare - mobilizează resurse financiare pentru proiecte care contribuie la creșterea economică, modernizarea infrastructurii și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Obiectivele BID în următorii 3 ani au fost stabilite pentru ca „resursele financiare să ajungă rapid acolo unde sunt cel mai necesare:

  • la antreprenorii care creează locuri de muncă și inovează în sectoare cheie ale economiei
  • la autoritățile locale, pentru dezvoltarea infrastructurii moderne – drumuri, școli, spitale și servicii publice
  • la companiile de utilități care susțin rețelele de apă, canalizare și energie”

Banca de Investiții și Dezvoltare va lansa în 2025 noi produse financiare prin care:

  • „vom sprijini peste 26.000 de IMM-uri în următorii trei ani, prin finanțări estimate la 12,6 miliarde lei, destinate investițiilor, digitalizării și tranziției verzi
  • vom oferi garanții de 2,2 miliarde lei pentru proiectele autorităților locale și ale companiilor publice, facilitând astfel accesul la credite și accelerarea investițiilor în comunități
  • vom asigura finanțare directă și asistență tehnică pentru investițiile publice, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, pentru a crește calitatea și sustenabilitatea proiectelor.”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Mazăre, a amintit de succesul Fondului de Participare Regională.

„Un exemplu concret de proiect deja lansat este Fondul de Participare Regională, în valoare de 233 milioane euro, dedicat IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov.

Prin acest fond, BID oferă finanțări avantajoase, cu grant de până la 40%, pentru firmele care investesc în producție, digitalizare, energie verde sau extinderea activității. Utilitatea acestui fond este dublă: reduce costul finanțării pentru antreprenori și stimulează dezvoltarea economică regională, contribuind la reducerea decalajelor dintre regiuni”, a transmis Alexandru Nazare.

Efectele în economie vor fi simțite chiar din 2026, insistă ministrul.

„Am cerut accelerarea lansării noilor instrumente până la finalul anului 2025, astfel încât efectele lor să fie vizibile în economie încă din 2026 – prin investiții noi, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității companiilor românești. Obiectivul imediat al Băncii de Investiții și Dezvoltare este susținerea economiei reale, prin finanțarea proiectelor care generează valoare și dezvoltare durabilă”, se încheie mesajul lui Nazare.

